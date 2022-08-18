习近平考察辽沈战役纪念馆 强调对振兴东北充满信心

有分析认为，习近平这一辽沈战役纪念馆行程，表达了北京对两岸统一的决心和意志。但受访学者认为，辽沈战役纪念馆的行程并非针对目前的台海局势。

中共总书记习近平在“北戴河时间”后到辽宁视察，首个公开行程包括考察辽沈战役纪念馆。在中国南北经济差异扩大的背景下，习近平也强调对东北振兴充满信心。

辽沈战役是国共内战的“三大战役”之一；有分析认为，习近平这一行程表达了北京对两岸统一的决心和意志。但受访学者认为，辽沈战役纪念馆的行程并非针对目前的台海局势。

根据中国官媒《人民日报》星期三（8月17日）报道，习近平16日下午在辽宁省锦州市先后考察了辽沈战役纪念馆和东湖森林公园，“回顾东北解放战争历史和辽沈战役胜利进程”。

辽宁7月末出现有实测资料以来最大的洪水，习近平在考察时也听取辽宁省防汛工作和当地加强生态环境修复保护情况的报告，并就防汛工作、提高灾害防御能力作出指示。

这是习近平7月31日出席庆祝中国人民解放军建军95周年招待会后，时隔15天的首个公开行程；也是在美国众议院议长佩洛西访问台湾及台海危机发酵后，他首次公开露面。

辽沈战役是国共内战“三大战役”中的首场战役，从1948年9月12日开始，同年11月2日结束。中共领导的解放军在这场战役结束后，控制了东北全境，并首次在兵力上超过了国民党部队。中共随后发起淮海战役（也称徐蚌会战）和平津战役，击溃国民党政府军主力，最终迫使国民党政府退守台湾。

作为辽沈战役的外围战，“长春围困战”也在国共战争史上留下重要一笔。1948年6月初至10月19日，解放军围困长春城里的国民党部队长达数月，期间约有5万8000人死于饥饿，守城国军最后被解放军收编。解放军本月在台海展开“锁台”军演时，有舆论重提这段历史。

有分析认为，习近平在台海局势紧张的时间点上考察辽沈战役纪念馆，释放出台湾问题是国共内战历史遗留的问题，属于中国内政，以及中共有能力收复台湾的信号。这次行程也凸显习近平对中共党史教育的重视。

东北三省经济低迷 引发南北差距扩大担忧

不过，台湾两岸关系专家赵春山教授接受《联合早报》访问时指出，习近平的考察行程应该是事先就安排好的，他不会因两岸关系目前的发展临时改变行程；此次考察辽沈战役纪念馆，和目前的台海局势没有直接关系。

中国经济今年面对巨大下行压力，东北三省辽宁、黑龙江和吉林低迷的经济表现，长期引发南北经济差距扩大的担忧。在疫情的冲击下，吉林今年第一季度成为中国唯一国内生产总值陷入负增长的省份。

中国7月经济数据不如预期，中国国务院总理李克强16日在深圳主持召开经济大省政府主要负责人座谈会，敦促经济大省发挥稳经济关键支撑作用。习近平同日在辽宁锦州市东湖森林公园视察时，则提醒东北省份要继续搞好和加快产业结构调整，适应新时代改革发展要求，并强调“我们对东北振兴充满信心”。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍分析，习近平和李克强在“北戴河时间”后分别在辽宁和广东现身，说明中国领导人高度重视目前的经济情况，力图稳住南北两大经济板块。

（记者是《联合早报》北京特派员）