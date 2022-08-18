国民党提名侯友宜卢秀燕竞选连任市长

国民党星期三（8月17日）压轴提名民望最高的新北市长侯友宜、台中市长卢秀燕竞选连任。

受访学者认为，两人将成为蓝营稳固北部和中部选情的双引擎，绿营也尝试为论文抄袭案止血，另辟最拿手的“抗中保台”新战场。最终候选人的个人魅力，才是在地方选举攸关成败的关键。

台湾将在11月26日举行从县市长、议员到村里长的“九合一”地方选举。国民党四年前大胜，目前蓝（国民党）绿（民进党）白（民众党）的执政县市比例，是14、7和1（台北市）。

不过民进党在2020年初的总统与立委选举反胜，国民党随后经历四大公投溃败、罢免和补选双输，气势低迷。

随着投票日从星期四（8月18日）进入百日倒数，国民党也在星期三的例行中常会宣布，征召侯友宜、卢秀燕这两名最强候选人压轴竞选连任。

朱立伦盛赞两人是“国民党最强母鸡”，侯友宜不单获得市民支持，更在全台各地受到肯定；卢秀燕则将带领国民党10名“十全十美”的女性县市长候选人，争取选民支持，展现女性伟大的力量。

面对媒体联访回应未来是否全台辅选时，卢秀燕表示相信侯友宜跟她一样，会以市政为优先，但也会善尽选举责任；她和侯友宜都会努力辅选“全国各地兄弟姐妹”，向民众推荐最好的人才。

过后侯友宜在面簿贴文历数政绩和愿景，表示要“侯侯做代志”、为人民拼一个好日子。卢秀燕也在面簿贴文表示，天下妈妈都期盼全家幸福安康，市民就是她的家人，她同样盼望让台中变幸福城市。

民进党星期三也宣布正式通过提名立委郑运鹏参选桃园市长，取代因论文抄袭案退选的林智坚。郑运鹏坦言“现在有一点逆风”，但团队觉得“蛮凉快的”，也会加快前进的脚步。

台湾总统兼民进党主席蔡英文随后在面簿贴文，勉励桃园队转守为攻，也呼吁全民在选举日支持18岁公民权的修宪公民复决，让年轻人一起守护民主。

时事评论员、文化大学广告学系主任钮则勋教授接受《联合早报》采访时指出，卢秀燕和侯友宜将成为国民党年底选举的“双母鸡”或“双引擎”。

他认为，侯友宜的扩散效应有望外溢到台北、桃园和基隆的北台湾，卢秀燕则可形塑以她为核心的中台湾“女力方块”，与彰化、云林和南投的女性首长参选人互相拉抬。

近日民进党面对论文抄袭案的逆风，包括创党党员郑宝清酝酿脱党竞选桃园市长、国安局长陈明通被指任由“书童”为学生代写论文面对下台压力，但钮则勋认为负面效应未必会持续扩大，毕竟绿营正尝试止血停损，包括林智坚已退选、陈明通也不再当指导教授。

钮则勋说，民进党显然不愿在论文案缠斗下去，正通过猛攻国民党副主席夏立言访中国大陆一事，另辟抗中保台新战场。这将是蓝绿攻防的下一个战略重点，但对选情的影响效果还有待观察。

台湾政治大学政治系主任陈陆辉教授受访时则指出，纵观蓝绿整体选情，蓝营中央级的政治人物“气势比较不足”，政党气势也比较低迷。但在地方选举中，蓝营地方诸侯的施政绩效和魅力依然攸关选举胜负。

“其实最关键的还是个人的形象和魅力，要让选民觉得喜欢，愿意出来投票支持你，才最重要。”

长期担任政大选举研究中心研究员的陈陆辉也说，拥有中央执政资源的民进党，能排定和创造对己有利的政治议题，如在选举日同时进行降低年轻人投票年龄至18岁的公民投票，对执政党选情肯定加分。

陈陆辉也认为，虽然林智坚论文抄袭事件冲击了“挺坚到底”的蔡英文声望，但毕竟她已不再选举。民意起伏和年轻人对蔡英文认同的变化，与对地方诸侯施政的满意度未必画上等号。

他评估林智坚的退选可能已为桃园市选情止血，过一阵子选民或已不再纠结，负面效应外溢现象也可能渐渐消退。

（记者是《联合早报》台北特派员）