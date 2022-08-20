涉违反金融管理规定 中国富豪肖建华监13年

（上海／华盛顿综合讯）上海法院星期五（8月19日）针对中国富豪肖建华一案裁定，对肖建华数罪并罚判处有期徒刑13年，外加罚款650万元（人民币，下同，132万新元）。

据上海市第一中级人民法院微信公众号，法院认定肖建华和他创办的明天控股，自2004年起违反国家金融管理法律和监管规定，采用分散股权、层层控股、隐名控股等手段，实际控制多家金融机构和互联网金融平台。

从2010年1月至2017年1月，明天控股、肖建华以实际控制的多家公司作为融资和担保主体，发售主动管理类集合资金信托产品、超出发售比例和销售规模销售投资型保险产品、发售个人端及法人端理财产品，非法吸收资金3116亿余元人民币；擅自运用客户资金及受托财产1486亿余元；通过直接或间接购买信托计划的方式，将保险资金转移至明天控股支配使用，违法运用资金1909亿余元。明天控股将上述犯罪违法所得，主要用于收购金融机构、证券交易、海外投资等。

该院还通报，2001年至2021年，明天控股、肖建华为逃避金融监管及谋取其他不正当利益，向多名国家工作人员（另案处理）行贿股份、房产、现金等财物，共计折合人民币6.8亿余元。

今年50岁的肖建华在中国山东出生，是“明天系”创办人与实际控制者。“明天系”持有44家金融机构的股份，资产总值估计达3万亿元，业务横跨银行、保险和投资基金等领域。根据胡润2016年公布的估算结果，肖建华、周虹文夫妇的家族财富高达400亿元人民币。

明天控股被罚 550.3亿元人民币

肖建华持有加拿大国籍，但中国政府不承认他的外国国籍。据路透社报道，中国外交部发言人汪文斌星期五在例行记者会上说，中国不承认中国公民具有双重国籍，肖建华具有中国国籍，中方依法对本国公民犯罪行为进行审判，他不享有他国领事保护的权利。

上海市第一中级人民法院当天也宣判，对明天控股数罪并罚，罚款人民币550.3亿元；追缴明天控股和肖建华在上述犯罪中的违法所得及其孳息，不足部分责令退赔。

法院称，明天控股、肖建华的犯罪行为严重破坏金融管理秩序，严重危害中国金融安全，严重侵害国家工作人员的职务廉洁性，应依法恶惩；而明天控股、肖建华又同时具有自首、认罪认罚、配合追赃挽损等情节，肖建华还具有立功表现，依法可以从宽处罚。

肖建华是在2017年1月，从香港四季酒店被带到中国大陆，随后被关押至今。2020年，“明天系”旗下九家公司被中国银保监会和证监会接管。今年7月4日，上海市第一中级人民法院对明天控股和肖建华案开庭审理。

从寒门学子到神秘富豪，肖建华在短短20年时间打造出庞大的金融帝国。外界盛传，这很大程度上得益于他与中共高层的密切关系，并指他曾充当利益集团与权贵家族的白手套，提供资金庇护，赚取暴利。此外，《华尔街日报》报道也称，肖建华被突然带回大陆，相信与2015年中国股市被操控进而暴跌有关。