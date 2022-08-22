涉诈骗及禁锢到东南亚求职者 五香港男女遭警方逮捕

（香港／柬埔寨金边综合讯）香港警方接到多起香港人因遭求职诈骗在东南亚被禁锢的求助，并以串谋诈骗罪逮捕五名香港人。

《星岛日报》引述香港有组织罪案及三合会调查科高级警司何振东在记者会上发言报道，港警在星期五至星期天（8月19日至21日）期间，以串谋诈骗罪逮捕三男两女，年龄介于17岁至51岁。

何振东说，警方相信五人同属一个集团，其中两名年龄分别23岁和30岁的男子是骨干成员。五人涉嫌通过高报酬、低要求的“笋工”（好工作）将受害人骗到东南亚，沦为行骗集团的摇钱树。他说，警方不排除会有更多人被捕。

共接36起求助 其中14人重获自由

何振东在记者会上还公布，警方至今共接到36起求助，涉及32名男子和四名女子，年龄介于19岁至57岁，其中有14人已重获自由。在这14人中，11人已回港，其余三人遵照其意愿暂时没有回港。

何振东说，警方相信其余的22人仍在柬埔寨、缅甸、老挝等地遭禁锢，其中13人与警方取得联络并确认处境安全，余下九人则还在联系中。

另一方面，中国大陆驻柬埔寨大使馆说，对在柬遭遇就业诈骗的台湾人将一视同仁予以重视，呼吁遇到困难的在柬台湾人直接联系大使馆。

中国大陆驻柬大使馆星期六（8月20日）在官网上发布致在柬台湾人的公开信，称“台湾同胞就是中国公民，维护台胞的合法权益是中国驻外使领馆的职责所在。”

据台湾《自由时报》星期天（21日）报道，台湾外交部回应称，北京若心中有台湾人民，就应即刻停止对台文攻武吓，且不再干预台湾与他国的警政与司法互助合作。

台湾行政院星期四（18日）公布，已得知的373名柬埔寨就业诈骗事件受害者中，有39人成功被救出，其余334人仍等待救援。