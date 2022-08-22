美国印第安纳州长率团访台

（台北／北京综合讯）继美国众议院议长佩洛西于本月初及另五名美国议员代表团于上周访台后，又一美国政治人物抵台访问。

台湾媒体星期天（8月21日）引述台湾外交部说，美国印第安纳州州长侯康安（Eric Holcomb）于21日至24日率领经贸及学术代表团访问台湾。

台湾外交部说，侯康安星期一（22日）将与台湾总统蔡英文会面。他也将与相关台湾政府机关及半导体厂商代表会面。

台湾外交部说，侯康安此行将签署及见证多项促进台湾与印第安纳州经贸、科技、产学合作的备忘录，共同强化双边专业人才互动及连结。

外交部还说，印第安纳州与台湾颇具渊源，不但是台湾在美国缔结的第一个姊妹州，双方在学术及人文上也互动密切。侯康安首次访问台湾，相信将有助持续提升与强化双边各项关系，并深化台美互惠互利关系。

解放军在台海实弹演习

另一方面，中国大陆解放军继续在台湾周边区域举行军事演习。

据浙江海事局在中国海事局官网上发出的航行警告，解放军将在星期一（8月22日）在东海靠近浙江台州的特定海域展开实弹射击演习。演习时间为星期一凌晨2时至下午4时，期间禁止船只驶入该海域。

“央视军事”微博账号也在星期六（20日）发布视频，介绍隶属于解放军东部战区陆军的第73集团军某陆航旅在闽南某机场进行的跨昼夜训练。

视频中介绍称，训练围绕海上低空飞行与编队飞行展开，包括全员全装跨海200公里以上超低空飞行等极限训练，共有20多架运输、武装等不同机型直升机参与；解放军官兵在连续多天的演习中，完成了多方式空中侦察、海上低空突防、火力打击等训练。

台湾《自由时报》星期天引述台湾国防部消息说，截至当天傍晚5时，共侦察到12架次的中国大陆军机及五艘次的大陆军舰在台湾周边海空域活动，其中五架次军机逾越海峡中线。