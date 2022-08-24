国家卫健委：受疫情冲击中国结婚与生育率下降

在冠病疫情暴发的2020年，中国全国人口出生率（即每千人中出生人数的比率）首次跌破10‰，仅达到8.52‰，创下1978年来的新低；这个数字在2021年进一步下滑，达到7.52‰。

冠病疫情对中国生育率的冲击越加凸显，中国国家卫生健康委员会指疫情对中国的结婚率和生育率带来明显冲击，迅速的经济和社会发展也对女性生育的决定带来了“深刻变化”。

中国卫建委8月1日在中共中央机关刊物《求是》文章中首次明确提出中国总人口增速“十四五”期间（2021至2025年）将进入负增长阶段，令中国生育率问题再次敲响警钟。

根据路透社星期二（8月23日）报道，卫建委在回应路透社有关中国生育率问题的询问时，进一步指出疫情对中国结婚率和生育率的影响。

卫建委在书面答复中写道，许多妇女继续推迟了她们结婚和生子的计划，迅速的经济和社会发展对她们带来了“深刻的变化”。卫建委也表明，冠病对一些人结婚和生育的安排带来了明显的冲击。

卫建委说，其他影响中国生育率的因素还包括年轻人口迁移到城市，年轻人在自身的教育上花更长的时间，以及高压的工作环境。

在冠病疫情暴发的2020年，中国全国人口出生率（即每千人中出生人数的比率）首次跌破10‰，仅达到8.52‰，创下1978年来的新低；这个数字在2021年进一步下滑，达到7.52‰。

中国社会科学院原副院长、央行货币政策委员会委员蔡昉今年初已提出警告，中国“完全有可能”在2022年达到中国人口峰值。2019年发布的《人口与劳动绿皮书：中国人口与劳动问题报告》原本预计，中国人口将在2029年达到峰值，并从2030年开始进入持续的负增长。

西安交通大学人口与发展研究所教授姜全保接受《联合早报》访问时分析，疫情对于中国的影响是全方位的，年轻人在疫情期间面对的就业压力；女性因托育机构关闭、学校停课等防护措施而面对更大的家庭负担；医院将大部分医疗资源用于疫情防控，令部分育龄夫妇家庭对健康安全缺乏安全感，这些都是整体结婚和生育率下降的原因。

台湾清华大学社会学研究所副教授沈秀华则指出，中国大陆的结婚和生育率下降是难以逆转的大趋势，疫情只是进一步凸显了长期存在的一些政治、社会和经济问题。

她指出，不少国家同样在疫情期间面对结婚和生育率下降的问题，但随着这些国家放松疫情防控政策，生育率稍有回升。但中国整体防疫氛围目前仍高度紧张，这会导致原本想在疫情后才结婚生子的年轻人，进一步展延这些计划。

中国过去一个月来加紧推动三孩政策

过去一个月来，中国官方加紧推进鼓励生育政策。官方8月16日公布国家卫健委、国家发展改革委等17个部门印发的指导意见，力图通过财政、教育、住房等相关政策，推动三孩政策的实施。

中国国务院也在19日宣布建立由中国国家卫健委、外交部等26个党政部门和单位组成的国务院优化生育政策工作部际联席会议制度，加强对优化生育政策工作的组织领导。

姜全保认为，这些举措表明中国政府对鼓励和支持生育的态度和决心，但指导意见下还有不少细节需细化，如对普惠托育机构的扶助支持等工作，还须要多部门联合出台细则，基层政府在具体落实方面存在一定的困难。

（记者是《联合早报》北京特派员）