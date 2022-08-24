蔡英文：八二三战役表明 任何威胁都无法撼动捍卫台湾决心

台湾总统蔡英文在八二三炮战64周年对美国学者访问团说，台湾军民当年团结击退中国大陆军队，这场保卫战向世界宣示，任何威胁都无法撼动台湾人民捍卫台湾的决心。

继美国众议院议长佩洛西8月初访台，台海局势持续紧张，大陆解放军持续在台湾周边举行军演，大陆军机截至星期二（8月23日）已连续21天飞越台湾海峡中线。

台湾国防部透露，星期二截至下午5时，共有29架次大陆军机绕台，其中九架次越过海峡中线，另有四艘次大陆军舰在台海周边活动。台军以战机军舰和岸置导弹系统严密监控。

蔡英文在总统府与美国斯坦福大学胡佛研究所“台湾在印太地区计划”专家学者访问团会面时，提到1958年8月23日爆发的八二三炮战。

她说：“64年前的八二三战役，因为台湾军民团结一致，守护住台湾，才有今天的民主台湾。这场保卫战也向世界宣示，任何的威胁，都无法撼动台湾人民捍卫国家的决心。过去如此，现在是这样，未来也是一样。”

以金门岛为主要战场的八二三炮战，被称为第二次台海危机，也是两岸至今最后一次大型军事冲突。经过战况最惨烈的44天后，大陆解放军改为“单打双不打”（单日炮击，双日不炮击），战事持续20年至1979年1月1日中美建交才停战。美国当时援助台军榴弹炮和响尾蛇导弹，让台湾立于不败之地。

蔡英文下午视察军队时也说，和平不可能建立在敌人的善意或施舍，“八二三精神”就是所有台湾人民不分先来后到，共同守卫国家的精神。

在野的国民党主席朱立伦星期二也在面簿发文，指国民党以加强国防与不放弃对话的战略，通过交流降低两岸冲突风险，也力挺以坚实国防保卫台湾。

国民党台北市长参选人蒋万安则在扫街拜票时强调，纪念八二三最主要是传递对和平的期待，不分族群捍卫中华民国，在有限资源下争取无限胜利的信心。

有研究显示，北京当年借由炮打金门测试美国和台湾是否逾越“一个中国”的底线，明确警告“一中一台”“两个中国”都是北京无法容忍的，因此当年大陆最高领导人毛泽东还下达“打而不登、封而不死”“只打蒋舰、不打美舰”的指令。

台湾南华大学社会科学院院长张裕亮教授接受《联合早报》采访时指出，八二三炮战由大陆福州军区政委叶飞统帅解放军，是一场以政治为主导的战争，策略上不是一定要拿下金门，而是测试台湾领导人蒋介石是否坚守一个中国。

以古鉴今，张裕亮认为捍卫和坚守中华民国宪法，是台湾安身立命的保护伞，在法理上站得住脚，至少不会让北京以触犯《反国家分裂法》为由而师出有名。

张裕亮也说，两岸必须重启互动之门，避免重蹈战争历史，并增进金门成为两岸和平交流平台的角色。