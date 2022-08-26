台湾拟增加国防预算13.9%

这是2017年以来，台湾国防支出连续第六年出现增长。台行政院主计总处主计长朱泽民指出，两岸情势问题确实导致2023年度国防经费明显增加。

（台北综合讯）为因应中国大陆频繁实施针对性军演，台湾行政院会星期四（8月25日）拟调高2023年国防预算，国防整体经费高达5863亿元（新台币，下同，约271亿新元），年增约13.9%。这是2017年以来，台湾国防支出连续第六年出现增长。

据《自由时报》报道，台湾行政院会25日通过主计总处提报2023年中央政府总预算案，单看国防部主管预算岁出编列4151亿元，较2022年度增加475亿元，约增12.9%。

此外，若加计新式战机采购、海空战力提升计划采购特别预算1083亿元，以及连同非营业特种基金629亿元，整体规模达5863亿元，较2022年增加716亿元，成长13.9%。

据报道，台湾行政院原本以不低于过去平均三年国内生产总值（GDP）成长率4.09%原则来编列国防预算。不过，台行政院主计总处主计长朱泽民指出，两岸情势问题确实导致2023年度国防经费明显增加。

他说，国防部主管预算有人员维持费用、作业维持费用与军事投资费用三大项支出，其中因应两岸情势，军机升空、船舰出海频繁，作业维持费用2023年编列1337亿元，同比增加271亿元，增幅最多，达25.4%。

其次，军事投资费用1027亿元，较2022年增加125亿元；人员维持费用则为1787亿元，年增79亿元。

朱泽民并表示，2023年度国防整体经费5863亿元，占GDP的2.6%；2022年5147亿元，占GDP的2.2%；往年则多半占GDP的2.0%至2.1%之间。

台湾国防部则通过新闻稿表示，除编列预算满足人员维持支出，重点将续推机舰台造、提高装备妥善、补充弹药存量并提升后备战力，发展不对称战力。

路透社报道，这是台湾国防支出自2017年以来，连续第六年出现增长，但这份预算案仍待立法院审议。

台海局势近期急剧升温，先是美国众议院议长佩洛西8月初访台，引发北京强烈不满，在她离台后开展“锁台”军演。日本自民党议员、“日华议员恳谈会”会长古屋圭司8月22日至24日率团访台后，福建海事局24日也公告，于26、27日在福清和莆田附近海域实弹射击训练，位置约为平潭岛西南方。

蔡英文星期四接见日本东京大学两岸关系研究小组访问团时形容，大陆近期在台湾周边军演，对区域安全带来严重威胁。

但她强调，台湾捍卫主权及守护民主自由的决心，绝不会因为压力和恫吓而改变。台湾身为国际社会负责任一员，不会挑起事端或升高冲突，期盼民主国家携手合作，共同维护区域安全。