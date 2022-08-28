中国官方与官媒：防疫措施调整不是“放松”或“躺平”

中国官方和官媒，本周以来已至少三次发声强调中国并未放松防疫政策。受访学者分析，中国的防疫政策正在向经济发展倾斜，但中央政府力图精准调控防疫力度，严防地方走向大力放松防控的极端。

继中国海关总署表明中国取消出入境人员核酸申报“不是放松防控要求”后，中国官媒《经济日报》也接着发声，强调“不能误读防疫措施调整”。

受访学者分析，中国的防疫政策正在向经济发展倾斜，但中央政府力图精准调控防疫力度，严防地方走向大力放松防控的极端。

在中国7月主要经济数据再次下滑的背景下，中国防疫和稳经济之间的拉锯进一步加剧，官方一个多星期来密集宣布调整防疫政策。

中国海关总署8月25日宣布，从31日起启用新版的出入境健康申明卡，取消对出入境人员核酸检测信息、既往感染情况、疫苗接种日期的申报要求；8月24日的国务院常务会议表明将为商务人员出入境提供便利；中国驻美国、日本、印度尼西亚、新加坡等国的大使馆也相继宣布，从24日起，持有效亚太经济合作组织（APEC）商务旅行卡赴华从事商务活动的外国人，以及持有效学习类居留许可的外国留学生，无须重新办理赴华签证。

新一轮针对入境人员的政策调整，重燃中国可能放松疫情防控措施的议论。《经济日报》星期六（8月27日）发表署名“吴佳佳”的文章指出，多地缩短了入境人员和密接者的隔离时间，同时放宽了部分人员跨省流动的政策，“这让一些人产生了防控‘趋于宽松’的误解”。

文章强调，中国防疫措施的调整绝不是“放松”或“躺平”的信号，而是进一步提高疫情防控科学性、精准性的有力举措，“是防疫和发展两不误的主动选择”。

截至8月26日，中国全国感染者人数仍达到1356，超过20个省份出现本土病例。文章提醒各地，在立足自身实际、因时因势调整防控举措的同时，要注意切实把牢重要关口、第一道防线，也应坚决防止简单化、“一刀切”和“层层加码”。

中国官方和官媒，本周以来已至少三次发声强调中国并未放松防疫政策。《环球时报》23日引述深圳第三人民医院院长卢洪洲说，欢迎留学生赴华并不意味着中国放松疫情防控措施，也不意味着中国放弃了“动态清零”总方针。

海关总署口岸监管司负责人26日也表明，调整健康申明卡，取消对出入境人员核酸检测信息等申报要求“不是放松防控要求，而是旨在提高申报效率”。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》访问时分析，中国今年只剩下最后一季来推动经济，官方目前“在经济方面的考量比较大”，中央得适当调整防疫政策才能拉动经济发展。

中国即将进入9月的开学季，中国教育部26日发布了学校疫情防控最新方案，明确要求各地不得对来自低风险区的师生员工采取集中隔离等“层层加码”措施，同时强调核酸检测结果全国互认。

唐任伍指出，中国地方政府长期存在“你放松一寸、我放松一尺”的问题，容易从防疫过于紧绷的极端，一下转向防疫过于宽松的另一个极端。如何在各地精准地调整防疫措施，在严格防控和经济发展、民众便利之间找到“切合点”，一直是中国落实防疫政策过程中面对的一道难题。