官方公布进展：15公职人员被立案调查八人留置 唐山打人案主犯涉纠集恶势力等罪

有法律学者指出，唐山打人案激起极大公愤，引发公众担忧社会治安，预计官方将通过严惩主犯陈继志来平息民愤，他可能被判重刑。

备受关注的“唐山打人案”发生两个多月后，中国官方8月29日公布了案件进展情况。主犯陈继志被定性为“恶势力组织”纠集者，由河北省廊坊市广阳区人民检察院向廊坊市广阳区人民法院提起公诉。官方同时宣布，作为陈继志恶势力背后的“保护伞”，15名公职人员被立案调查，其中八人被留置。

有法律学者指出，唐山打人案激起极大公愤，引发公众担忧社会治安。官方在案件发生两个多月后才正式通报侦办结果，是为了查清陈继志除唐山打人案之外的其他犯罪事实，包括陈继志涉黑恶势力的证据。预计官方将通过严惩陈继志来平息民愤，他可能被判重刑。

据央视等官媒报道，河北省检察机关查明，2022年6月10日凌晨2时40分许，陈继志、马某齐等九人在唐山市路北区某烧烤店吃饭时，陈继志对正在店内与同事李某、远某、刘某某用餐的王某某进行骚扰。王某某拒绝和斥责后，陈继志遂殴打王某某，王某某与李某对其进行反抗，后陈继志、马某齐等人分别在烧烤店内、店外便道上、店旁小胡同内，共同对被害人王某某等四人持椅子、酒瓶击打或拳打脚踢。案发后，四名被害人由救护车送医，其中，李某、远某经医院检查无需留院治疗后自行离开；王某某、刘某某在普通病房住院接受治疗，于7月1日出院。

经法医鉴定，被害人王某某、刘某某构成轻伤二级，李某、远某构成轻微伤。同时，公安机关认定网传四名被害人在小胡同内遭性侵害、从楼上被扔下、被汽车碾压等均为虚假信息。

另经公安机关侦查，检察机关审查查明，2012年以来，陈继志等长期纠集在一起，在唐山市等地涉嫌以暴力、威胁等手段，实施非法拘禁、聚众斗殴、故意伤害、开设赌场、抢劫、掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动、寻衅滋事等刑事犯罪11起，实施寻衅滋事、故意伤害等行政违法4起，逐渐形成了以陈继志为纠集者的恶势力组织。该恶势力组织为非作恶，欺压百姓，破坏当地经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。

北京市道可特律师事务所高级合伙人喻红对《联合早报》分析，陈继志等人在唐山打人案中手段十分凶残，但给被害人造成的伤害属轻伤二级，从犯罪后果看，陈继志还够不上死刑的标准。

但其恶势力组织还涉嫌多项犯罪行为，并曾造成被害人轻伤一级，司法机关将对陈继志数罪并罚，被判重刑的可能性很大。

对于许多网民呼吁严惩陈继志等凶徒，喻红指出，公众对嫌疑人残暴行为的愤慨可以理解，但司法机关办案必须以事实为依据，以法律为准绳，不应过多地受舆论影响。

央视播放警方审讯主犯画面

央视8月29日播放了警方审讯陈继志的画面。陈继志承认，6月10日他在唐山一家烧烤店“殴打几名女子”。

被害人王某某作证说，她们在店内店外遭到殴打，但没有网上流传她们被车辗轧的情况。

检方还指出，使用暴力威胁与伤害他人是陈继志恶势力组织惯用的违法犯罪手段，陈继志等人共实施三起非法拘禁犯罪。

针对这起案件涉及的失职、失责及腐败，河北省纪委监委已对15名相关人员立案审查调查，其中对唐山市路北公安分局局长马爱军等八名公职人员采取留置措施，初步查出了违纪违法及涉嫌滥用职权、徇私枉法、行贿、受贿等职务犯罪问题。纪检监察机关称，将继续深挖彻查、严肃处理。

河北省公安厅副厅长史贵中称，这起案件的发生，暴露出一些地方公安机关在警务工作机制、执法办案水平、民警教育管理等方面存在的短板，可以说教训十分深刻。