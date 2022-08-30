中国大陆空军：轰-6K对台巡航任务已常态化

（长春综合讯）中国大陆空军新闻发言人申进科星期天（8月28日）证实，运油-20、歼-16等新型军机今年5月已投入中俄联合空中战略巡航，轰-6K战略轰炸机针对台湾的巡航任务也已经常态化。

中国人民解放军2022年度空军航空开放活动暨长春航空展，8月26至30日在吉林省会城市长春举行。

综合央视军事、环球网报道，申进科28日在活动记者会上证实，新型空中加油机运油—20、战机歼-16等，5月已投入中俄联合空中战略巡航。

申进科并强调，“每次联合巡航都是一次成体系的实战化训练，以提升维护国家主权、安全、发展利益的能力”。

据报道，今年5月24日，中俄两国空军在日本海、东海、西太平洋海域上空组织实施例行性联合空中战略巡航。央视则在5月29日首次披露歼-16为轰-6K护航与俄罗斯空军图-95的“同框照”。

申进科28日还提到，中国强军、兴军10年来，轰-6K飞越四个海峡：巴士海峡、宫古海峡、对马海峡和台湾海峡。

与轰-6K一起开展实战化训练的战机还有歼击机、预警机、加油机等。

他并证实，轰-6K针对台湾的巡航任务已经“常态化”。

美国众议院议长佩洛西8月3日结束访台后，解放军东部战区部队在台湾周边海空域持续展开一系列军事行动，直至8月10日才宣布联合军事行动完成各项任务。

解放军东部战区随后于8月26日公布，他们已经在台湾周边海空域，组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练，并明确指出这是根据台海形势变化组织的“常态化”军事行动。