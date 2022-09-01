蔡英文吁朝野支持增加国防预算 国民党：应以政治手段缓和两岸紧张关系

美国众议院议长佩洛西访台后，台海情势更为险峻，大陆对台“锁岛”军演，美国增加对台军售等，台湾2023年度国防预算大幅调升14％至271亿新元，为台湾政府各部会最高。

台湾总统兼民进党主席蔡英文星期三（8月31日）说，面对中国大陆近期不断扩大军事行动频繁扰台，必须强化防御能力。2023年度国防预算为台湾政府各部会最高，增幅达13.9%，其中包含新式战机采购及海空战力提升计划采购特别预算，希望朝野共同支持，一同保卫家园。

民进党中央常务委员会星期三邀请国防安全研究院副执行长李廷盛，以“中国军事演习对西太平洋战略影响”为主题进行专案报告。民进党发言人李姸慧转述蔡英文听取报告后，作上述呼吁。

不过在野的国民党认为，国防预算不可能无止尽地增加，更无法与对岸进行军备竞赛，应以政治手段降低两岸紧张。

蔡英文政府2016年上台执政，因不承认“九二共识”，两岸关系每况愈下，国防预算自2017年起连续第六年增加。

美国众议院议长佩洛西8月初访台，台海情势更为险峻，大陆对台“锁岛”军演，美国增加对台军售等，台湾2023年度国防预算大幅调升至5863亿元（新台币，下同，271亿新元），较2022年增加716亿元，增幅13.9%。

根据台湾国防部星期三送到立法院的预算案，确定不向美国采购40门M109A6自走炮，陆军司令部“轰雷专案”编列325亿2354万7000元，采购29套M142海马斯（HIMARS）多管火箭系统，比原先计划采购的11套增加18套，战术区域导弹84枚、精准火箭864枚，预定在2027年前完成换装。

台湾政府采购网也刊载，空军司令部已委请驻美国军事代表团，与美国在台协会（AIT）签署四架MQ-9B“海上卫士”无人机正式采购合约，连同地面控制站相关设备及支援系统在内采购金额为168.8亿台币，首架MQ-9B预订2025年交运抵台，履约地点标注在花莲。相关人员明年赴美接受操作、后勤等事前训练。

《自由时报》引述专家说法，称台湾制造的“腾云”二型无人机更换发动机、提升飞航性能的成效颇丰，已具备长程的飞航能力；未来和MQ-9B海上卫士无人机搭配后，台湾空军长时间执行周边海域的监侦能力可望获得大幅提升。

台湾国防部星期三也举行国际记者会就近来的台海情势表示，台军的联合情监侦（指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察），能够掌握解放军的兵力动态，能提供军方做早期的预警；对于敌军的作战威胁，军方皆有完备的作战计划以及应对处理的方案，能够维护国防的安全；对于大陆的封锁，台军将持续强化作战的韧性与能量。

被问到若解放军的军机、战舰进入台湾24海里时，台湾国防部回答：“越接近，国军的反制力越强；进入12海里领海空域时，我们将按照作战命令，行使自卫自卫权反击。”