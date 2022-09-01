亚利桑那州长访台透露 台积电凤凰城芯片厂后年投入生产

（台北综合讯）美国亚利桑那州州长道格·杜西（Doug Ducey）星期三（8月31日）在台北透露，台积电在该州凤凰城建设的芯片工厂已完成建造主要设施，将在2024年投入生产。

综合《联合报》与信传媒报道，杜西当天在台北出席“2022美国商机日”表示，台湾积体电路制造公司（台积电）亚利桑纳工厂先前因疫情导致工程延宕，近期再度动工并快速推进，当地目前已俨然“小台北”。他盛赞台积电的效率，并欢迎大家到凤凰城参观“小台北”。

杜西说，他此次访台将拜会更多半导体厂商，将提供全美最低的2.5%单一税（flat tax）税率、人才与产业群聚等正面条件招商引资。同时，亚利桑那州政府将致力消除诸多投资障碍，包括提供高水准教育体系的人才。

他说，台湾半导体业者计划在亚利桑纳州建造20座、面积近6.2万平方公尺的半导体厂，这将在凤凰城北部形成半导体聚落城市，将创造不少高薪工作机会，有望吸引更多人才与供应链厂商汇聚到凤凰城。

杜西星期二率团抵达台湾访问，计划9月1日离台转赴韩国访问。他是继美国印第安纳州州长侯康安（Eric Holcomb）之后，今年8月访台的第二位美国州长。杜西此行目的是促进美台半导体、科技和安全领域的合作，为台积电在凤凰城的工厂吸引供应商。访台期间，他将与台湾总统蔡英文、外交部长吴钊燮会面。

中国外交部发言人赵立坚星期三对杜西访台一事回应说，中国政府一贯坚决反对美国以任何形式、任何名义与台湾开展官方交往，并敦促美国有关方面恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，停止与台湾开展任何形式的官方往来，停止向“台独”势力发送错误信号，并表示中方将采取有力措施坚决维护国家主权和领土完整。