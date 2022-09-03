应勇明年3月接替张军 出任最高检检察长 分析：跻身“党和国家领导人”行列

分析人士认为，应勇出任最高检副检察长，表明他已从政坛二线职位重返一线，突破了地方大员转岗全国人大等同于退居二线的传统模式，也表明全国人大在中国政坛的地位有所上升。

中国全国人大常委会会议星期五（9月2日）任命中共湖北省委前书记应勇为最高人民检察院（最高检）副检察长。此前，应勇已出任中共最高检党组副书记，预计他将在明年3月接替张军出任最高检检察长，跻身“党和国家领导人”行列。

星期五闭幕的全国人大常委会会议还任命金壮龙为工业和信息化部部长、王祥喜为应急管理部部长，免去肖亚庆的工业和信息化部部长职务，免去黄明的应急管理部部长职务，免去张春生的国家监察委员会委员职务。

今年65岁的应勇曾长期在政法系统工作。中共总书记习近平2002年至2007年担任浙江省委书记时，应勇历任浙江省公安厅副厅长、省监察厅厅长、省高级人民法院院长等职。2007年，习近平出任中共上海市委书记，应勇转任上海市高级人民法院党组书记、院长。

2013年，应勇离开政法系统，出任中共上海市委常委、组织部长，隔年出任上海市委副书记，2017年初升任上海市长。

2020年2月，湖北冠病疫情失控，应勇临危受命，接替蒋超良出任中共湖北省委书记。几个月后，湖北疫情得到有效控制。

今年3月，应勇卸任湖北省委书记，4月转任全国人大宪法和法律委员会副主任委员，被外界视为退居二线。

分析人士认为，应勇出任最高检副检察长，表明他已从政坛二线职位重返一线，突破了地方大员转岗全国人大等同于退居二线的传统模式，也表明全国人大在中国政坛的地位有所上升。

按照政治地位排序，最高检检察长与最高人民法院院长一样，属于“党和国家领导人”序列。

金壮龙获任命为工业和信息化部部长。（中新社）

58岁的金壮龙在政坛成名已久。他曾长期在航天领域工作，担任过上海航天局局长，中国航天科技集团公司副总经理，国防科工委副主任，中国商飞公司董事长。2017年，金壮龙出任中央军民融合办常务副主任，今年7月接替肖亚庆出任中共工业和信息化部党组书记。

2007年中共十七大时，43岁的金壮龙就当选中央候补委员，跻身副部级高官行列。2012年中共十八大，他连任中央候补委员，2017年中共十九大升为中央委员。

肖亚庆涉违纪违法被免职

肖亚庆今年63岁，担任过中国铝业公司总经理、董事长，国务院副秘书长，2016年出任国资委主任，2019年任国家市场监督管理总局局长，2020年7月出任中共工业和信息化部党组书记，9月任部长。

今年7月，中纪委官网发布通报说，工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆同志涉嫌违纪违法，接受中央纪委国家监委审查调查。

分析人士认为，中纪委通报仍称肖亚庆为“同志”，给他的定性是“涉嫌违纪违法”，而不是许多落马高官的“涉嫌严重违纪违法”，显示肖亚庆的问题不是很严重，或能免除牢狱之灾，只接受党纪政纪处分。

王祥喜获任命为应急管理部部长。（中新社）

王祥喜今年60岁，早年在湖北松宜矿务局猴子洞煤矿担任技术员、矿长，后任湖北省煤炭行业管理办公室主任，中共随州市委书记，中共湖北省委常委、省政法委书记，2019年任国家能源投资集团董事长，今年8月出任中共应急管理部党组书记。

应急管理部原部长黄明今年65周岁，已转任全国政协社会和法制委员会副主任。