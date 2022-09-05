推出专项行动打击网络谣言虚假信息 分析：中共二十大前收紧舆论管控

中共将从10月16日开始召开第二十次全国代表大会，“网信中国”微信公众号上周五推出专项行动，目标为“最大限度挤压网络谣言和虚假信息生存空间，营造清朗网络环境”。

在中共二十大召开前的敏感时期，官方加大舆论维稳力度，中央网信办从本月2日起推出专项行动，打击涉及重大会议的网络谣言和虚假信息。分析认为，官方将在未来几周收紧舆论管控，为二十大营造稳定的社会和舆论环境。

“网信中国”微信公众号上周五（9月2日）发布通告，名为“清朗·打击网络谣言和虚假信息”专项行动从当天起实施，为期三个月，目标为“最大限度挤压网络谣言和虚假信息生存空间，营造清朗网络环境”。

通告要求，对各类谣言和虚假信息进行分类研判处置，排在第一位的是“涉重大会议、重要活动、重要政策发布，以及侮辱诽谤英雄烈士、亵渎否定英雄烈士事迹精神等谣言和虚假信息”，要求对这类信息“从严从快从重清理处置”。

虽然通告未直接提到即将召开的中共二十大，但二十大是中国今年最重要的政治会议，与此相关的信息相信是此轮专项行动的重点关注对象。

中共将从10月16日开始在北京召开第二十次全国代表大会。目前距离二十大只有不到一个半月，维持包括公共舆论环境稳定在内的社会大局稳定是官方的要务。

上述专项行动也要求，对涉安全生产、交通运输、自然灾害等公共突发事件，特别是涉险情、疫情、灾情、警情的谣言和虚假信息，要积极督促有关部门加强正面回应，澄清事实，回应关切。

此外，对社会、经济、民生领域的谣言和虚假信息，要加强与相关部门的沟通，推动及时发声辟谣，防止扩散蔓延，误导民众。

三年“清朗”行动 清理违法信息200多亿条

通告要求网站平台提升溯源能力，处置处罚首发谣言和虚假信息的平台账号；制定完善处置处罚细则，采取警告、禁言、永久封禁等措施；对首发恶劣谣言、多次传播谣言、利用谣言进行恶意营销炒作的账号主体，纳入黑名单管理，情节特别严重的，全网禁止注册新账号。通告也称，将定期集中通报曝光处置处罚情况。

“清朗”系列专项行动是中国网络舆论监管部门牵头的互联网整治行动，该行动开展已有多年。中央网信办副主任盛荣华和牛一兵最近分别在发布会上披露，在“清朗”系列专项行动下，2019年至今，官方“清理违法和不良信息200多亿条，账号近14亿个”。

此前“清朗”专项行动包括整治“饭圈”乱象，整治网上历史虚无主义，打击网络水军、流量造假、黑公关等。这次是官方首次针对涉及重大会议、重要活动、重要政策发布的谣言和虚假信息，采取“清朗”专项行动。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦接受《联合早报》采访时指出，虽然官方近年来严格管理网络空间，从未放松监管，但在这个时间点开展专项行动，还特别把与重大会议相关的谣言单独分类处理，是希望在二十大前做特别提醒。

不过，陆曦认为，这样的行动其实不像在过去的环境下那么有必要。他说，现在中共党内权力集中化，不像过去分权化时期那样存在很大内部矛盾，与从前五年一次的中共全国党代会相比，二十大前不太可能出现引人瞩目的政治谣言。

陆曦说：“即便有人要发起挑战，也只能借公共政策、公共事件找突破口，但距离二十大仅剩下一个半月，这样迂回突破的可能性也很小。”

（记者是《联合早报》北京特派员）