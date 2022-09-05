大陆无人机投掷榨菜和卤蛋 台媒：意即“炸弹”挑衅意味非常明显

（台北／泉州综合讯）台湾军方在金门贵山发现由无人机投掷的榨菜和卤蛋。有分析认为，这两样物品由中国大陆无人机丢过来，意思是“榨蛋”，挑衅意味非常明显。

据台湾国防部官网消息和《联合报》报道，金门守军上周五于贵山海摊附近巡查时，发现以垃圾袋包裹的食品，疑似不明无人机投掷。

台湾军方公布的照片显示，一个红色包裹上摆放着一枚卤蛋、一袋榨菜和一支圆珠笔。卤蛋和榨菜的外包装与大陆网友“泉州机长”影片中的卤蛋和榨菜包装一致。

微博网友“泉州机长”上周五发表一段1分21秒长的影片，他驾车从泉州前往厦门，在环岛路海边组装无人机，并将一枚真空包装的卤蛋和涪陵榨菜放入红色的包裹里，无人机随后搭载着包裹飞往金门方向。

无人机上还附有一封手写的书信，上面写着：“台湾同胞们，你们好，一线执勤辛苦了，大陆的生活条件比较差，吃不起茶叶蛋，但是我们把最好的、吃不起的榨菜茶叶送给你们，慰问前线守军。”

目前，微博上该影片已被删除。

台湾资深媒体人黄暐瀚在面簿上分析说，投掷卤蛋和榨菜，是在嘲讽台湾发生的“茶叶蛋事件”和“涪陵榨菜事件”；两样一起丢过来，就是“榨蛋”，谐音“炸弹”，挑衅意味非常明显。

“茶叶蛋事件”和“涪陵榨菜事件”分别发生在2011年与2019年，两起事件都源于台湾评论员在时政节目上称大陆民众收入低，吃不起榨菜和茶叶蛋，从而引发两岸舆论争议。

民进党立委王定宇也认为，“榨蛋”包裹很明显就是大陆在挑衅台湾，他支持台湾军方在示警无效后，按照自我防卫的标准操作流程将其击落，避免大陆挑衅行为无限上纲，也希望国民党一起谴责这种侵门踏户的恶劣行为，跟台湾人民站在一起。

他说，大陆小型商用无人机的军事作用不大，主要是侮辱台湾军队，打击台军士气。台湾应该展现强硬态度，提高士气。

另外，为确保本周将在厦门举办的中国国际投资贸易洽谈会安全顺利举行，厦门官方从星期六（9月3日）起禁止任何单位和个人未经审批，擅自在厦门行政区域内起降民用小型航空器和升放空飘物，直到12日。

厦门公安星期六在微信公众号发布通告称，通告适用于轻型和超轻型飞机、轻型直升机、滑翔机、三角翼、滑翔伞、动力伞等有人驾驶航空器；无人机、航空模型等无人驾驶航空器；热气球、飞艇、无人驾驶自由气球、孔明灯、大型风筝等空飘物的临时性管理。