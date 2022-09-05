台海局势

大陆无人机投掷榨菜和卤蛋 台媒：意即“炸弹”挑衅意味非常明显

来自 / 联合早报

发布 / 2022年9月5日 5:00 AM

台湾媒体人黄暐瀚在面簿上传军方发布的照片，认为中国大陆无人机在金门将有简体字样包装的榨菜跟卤蛋一起丢过来，就是“榨蛋”，挑衅意味非常明显。（取自面簿）
台湾媒体人黄暐瀚在面簿上传军方发布的照片，认为中国大陆无人机在金门将有简体字样包装的榨菜跟卤蛋一起丢过来，就是“榨蛋”，挑衅意味非常明显。（取自面簿）

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（台北／泉州综合讯）台湾军方在金门贵山发现由无人机投掷的榨菜和卤蛋。有分析认为，这两样物品由中国大陆无人机丢过来，意思是“榨蛋”，挑衅意味非常明显。

据台湾国防部官网消息和《联合报》报道，金门守军上周五于贵山海摊附近巡查时，发现以垃圾袋包裹的食品，疑似不明无人机投掷。

台湾军方公布的照片显示，一个红色包裹上摆放着一枚卤蛋、一袋榨菜和一支圆珠笔。卤蛋和榨菜的外包装与大陆网友“泉州机长”影片中的卤蛋和榨菜包装一致。

微博网友“泉州机长”上周五发表一段1分21秒长的影片，他驾车从泉州前往厦门，在环岛路海边组装无人机，并将一枚真空包装的卤蛋和涪陵榨菜放入红色的包裹里，无人机随后搭载着包裹飞往金门方向。

无人机上还附有一封手写的书信，上面写着：“台湾同胞们，你们好，一线执勤辛苦了，大陆的生活条件比较差，吃不起茶叶蛋，但是我们把最好的、吃不起的榨菜茶叶送给你们，慰问前线守军。”

目前，微博上该影片已被删除。

台湾资深媒体人黄暐瀚在面簿上分析说，投掷卤蛋和榨菜，是在嘲讽台湾发生的“茶叶蛋事件”和“涪陵榨菜事件”；两样一起丢过来，就是“榨蛋”，谐音“炸弹”，挑衅意味非常明显。

“茶叶蛋事件”和“涪陵榨菜事件”分别发生在2011年与2019年，两起事件都源于台湾评论员在时政节目上称大陆民众收入低，吃不起榨菜和茶叶蛋，从而引发两岸舆论争议。

民进党立委王定宇也认为，“榨蛋”包裹很明显就是大陆在挑衅台湾，他支持台湾军方在示警无效后，按照自我防卫的标准操作流程将其击落，避免大陆挑衅行为无限上纲，也希望国民党一起谴责这种侵门踏户的恶劣行为，跟台湾人民站在一起。

他说，大陆小型商用无人机的军事作用不大，主要是侮辱台湾军队，打击台军士气。台湾应该展现强硬态度，提高士气。

另外，为确保本周将在厦门举办的中国国际投资贸易洽谈会安全顺利举行，厦门官方从星期六（9月3日）起禁止任何单位和个人未经审批，擅自在厦门行政区域内起降民用小型航空器和升放空飘物，直到12日。

厦门公安星期六在微信公众号发布通告称，通告适用于轻型和超轻型飞机、轻型直升机、滑翔机、三角翼、滑翔伞、动力伞等有人驾驶航空器；无人机、航空模型等无人驾驶航空器；热气球、飞艇、无人驾驶自由气球、孔明灯、大型风筝等空飘物的临时性管理。

面对近期中国大陆无人机频繁进入金门禁限制水域上空，上星期六为台湾“九三”军人节，金门烈屿的一名士兵用干扰枪信号干扰及控制、7.62mm口径以下武器防卫射击及信号弹示警等手段，强力反制中共认知作战侵扰。（军闻社）

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