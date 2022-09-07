台恢复入境免签引混乱 我国被改列“暂缓适用”名单

（台北／新加坡综合讯）台湾星期一（9月5日）据报将新加坡、马来西亚等国列入首批恢复免签入境国家名单，但星期二（6日）已改列为“暂缓适用”名单。

据台湾《经济日报》报道，台湾中央流行疫情指挥中心星期一宣布，自下星期一（12日）起，在入境人数持续总量管制、兼顾防疫工作及疫情可控的前提下，恢复美国、加拿大、新西兰、澳大利亚、欧洲与邦交国国民免签证入境。

原本有66国恢复免签待遇

报道也说，台湾外交部领事事务局网站同一天显示，除指挥中心已宣布的名单，包括日本、韩国、马来西亚、新加坡、泰国等，共66国获恢复免签证入境待遇。

但一天之后，该网站显示，日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、文莱、菲律宾、俄罗斯、智利、以色列、尼加拉瓜和多米尼加12个国家，已改列“暂缓适用”名单。

驻新加坡台北代表处星期二（6日）回复新加坡媒体询问时说，有关领事事务局在5日针对边境管制措施调整发布的新闻稿，“部分媒体及民众误解为自9月12日起，新加坡民众入境台湾可免签证事”，经协调沟通，领务局已于6日更正表格连结，厘清误解。

台湾在疫情期间收紧边境管制措施，规定所有外籍人士须申请签证才可赴台，而且必须符合特定条件才可申请。

台湾中央流行疫情指挥中心星期一宣布首波恢复入境免签国家名单，但入境人士仍须接受核酸检测、唾液等筛检，边境检疫也维持“3+4”，也就是三天居家检疫和四天自主防疫。