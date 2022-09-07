蔡英文：坚定支持台军持续提升战力

蔡英文指出，除了飞机军舰频繁侵扰外，大陆利用假信息企图影响内部民心的认知作战，运用无人机侵扰层出不穷。她肯定军方沉稳对应敌人侵扰意图，固守台湾安全。

台湾总统蔡英文中秋节前到花莲勗勉部队表示，台海周边情势持续紧张，威胁从来没有中断，而台军经过上个月大陆对台军演期间的战备任务后，战技更成熟，战力更强悍。她会坚定支持军方，持续提升军方战力，让民众对军方更有信心。

美国众议院议长佩洛西今年8月初访台后，大陆对台进行“类锁台”军事演训行动。蔡英文星期二（9月6日）说，这段期间，台湾空军第五联队不分日夜，随时待命，总体警戒兵力在8月增加63组126人次，防空应处共执行18批36架次，当接获命令后，战机能在六分钟内升空执行巡弋任务。

蔡英文当日在国安会秘书长顾立雄、国防部长邱国正等人陪同下，勗勉花防部（陆军花东防卫指挥部）机步营暨空军第三后勤指挥部附件修制厂、海军海锋七中队、空军防空暨飞弹第六一三营及空军第五战术混合联队，分别视导实战化射击暨战场救护演练、人员物资车与指管车等车辆，以及天弓三型系统装备等，并颁发加菜金，慰勉部队。

她指出，除了飞机军舰频繁侵扰外，大陆利用假信息企图影响内部民心的认知作战，运用无人机侵扰层出不穷。她肯定军方沉稳对应敌人侵扰意图，固守台湾安全。

台湾国防部此前一天（9月6日）晚上发布新闻稿，指迄当天下午5时止，侦获共机17架次，其中有九架次逾越海峡中线及其延伸线进入台湾西南空域，机型分别为歼-11机两架次、运-8远干机一架次、运-8反潜机一架次、BZK-007机一架次、轰-6机四架次，另有四艘共舰持续于台湾周边海空域活动，军方运用任务机、舰及岸置飞弹系统严密监控与应处。

国防部过去曾发布大陆无人机在台海周遭空域活动信息，但星期一首度公布大陆BZK-007无人机越过海峡中线进入西南空域的轨迹。

根据台媒报道，BZK-007无人机是大陆较新型的无人机，是大陆军方以低成本的民用技术研发而成，视携带设备可作为侦查和侦测信号使用，续航能力可达到16至24小时左右。

另一方面，第77届联合国大会将于9月13日在纽约合国总部开议，台湾外交部主任秘书徐俪文星期二在记者会上表示，近来大陆蓄意升高对台湾军事威胁，企图片面改变台海现状，种种行径明显违反联合国宪章禁止使用武力、以及和平解决争端原则，引起国际社会严重关切。

她指出，今年台湾将再度洽请友邦在联大总辩论发声，并请友邦驻联合国常任代表联名致函联合国秘书长古特雷斯，敦促正视台湾2300万人被不当排除在联合国体系外的问题。

媒体询及今年是否有非邦交国会在联大发言支持台湾加入联合国，徐俪文仅表示，许多理念相近国家愿意用不同方式支持，例如美国国务卿布林肯去年10月曾发声支持台湾有意义参与联合国体系，鼓励其他国家一起支持台湾，台湾也会持续说明需要和国际接轨的必要性。