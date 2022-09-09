成都大多区县延长封控 力争一周实现社会面清零

中国四川省会成都封控满一周之际，官方星期三（9月7日）深夜宣布延长对中心城区大部分地区的防疫封控措施，力争用一周时间实现全市社会面清零目标，宣示地方政府不计承担更大经济民生代价也要实现疫情清零的决心。

受访市民说，成都过去数日病例数居高不下，封控延长是意料中事，但防疫措施已明显冲击当地消费，市面萧条，民众对一周内解封也不乐观。

据成都官方星期三发布的通告，锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区等16个区县（成都有23个区县）将继续实施封控并开展全员核酸检测，要求做到每日一检、不漏一人。高中风险区以外的居民原则居家，每户每两天可安排一人外出一次，两小时内就近采买生活物资。全市学校、幼儿园也暂缓返校。

青白江区、新津区等其他七个成都周边区县则已解封，但星期五和星期天仍会展开全员核酸检测。

成都8月25日暴发两年多来最严重的一波冠病疫情后，官方9月1日宣布全市2100万居民当天傍晚起原则居家，封控结束时间不明，这座西南经济枢纽也由此成为今年4月上海封城以来被封控的中国最大城市。

成都卫健委主任杨小广星期三晚形容本轮疫情是对成都“冲击最大、防控难度最高的一次”，防控形势依然严峻复杂，近三日全市新增病例均在100例上下，目前处于最吃劲阶段，容不得丝毫松懈。

封控以来成都每日新增本土病例都低于200个；当地星期三新增116个本土病例，略低于星期二的121个。

成都疾控中心应急办主任范双凤指出，成都本轮疫情8月29日达到高峰，但部分区域近日检出社会面新增病例，主要因部分居民集中出外采购时未做好防护，将疫情引入小区；部分临时封控小区民众仍下楼活动导致进一步传播。

受访居民：意料中事

家住武侯区的市民程轩（化名）接受《联合早报》采访时说，中心城区近日不断收紧防疫措施，包括要求不在白名单内的餐饮门店暂停营业，封控延长是意料中事。

由于线上非保供类门店也被暂停外卖，程轩说，星期四起点外卖也变得比较困难，“选择少很多，配送要等很久”。

市民李源（化名）受访时说，目前小区民众都比较平静，“但如果（封控）时间过长，肯定会让人产生心理上的不适”。

据《联合早报》了解，在蓉新加坡人目前基本安好，积极配合当地防疫。

成都世通研究院副院长朱明受访时评估，成都延长封控可能拖慢当地电子零部件、设备等生产，对沿海下游成品加工企业的供应造成负面影响。他指出，封控延长不仅导致工业中断，也将直接冲击成都发达的服务业和消费业，“经济产值肯定会下降”。

但朱明预期，成都一周内应能实现社会面清零，原因是核酸检测力量已跟上，每人每日一检有助于控制疫情。

中国已连续一个月单日新增感染过千例。国家卫生健康委新闻发言人米锋星期四指出，9月以来，中国29个省份报告新增本土病例，部分地区社区传播和疫情外溢仍未完全阻断，防控形势严峻复杂。

面对清零成本增加，国家疾病预防控制局副局长常继乐星期三继续发声力挺“动态清零”政策。

他说，评价防疫政策措施的成本要算总账，应该将全国作为一个整体，算大的经济账、社会账、民生账、健康账。“如果算总账，我们的防控措施是最经济的，效果也是最好的。”

（记者是《联合早报》重庆特派员）