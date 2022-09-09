接见美众议院军委会要员 蔡英文：台与民主伙伴将积极深化合作

美国联邦众议院军事委员会“情报暨特种作战”小组副主席墨菲致词时呼应蔡英文期待透过“台美21世纪贸易倡议”和美国洽签高标准的贸易协定的说法，并称美国国会应努力推动一个美台之间高标准的自由贸易协定。

台湾总统蔡英文星期四（9月8日）接见美国联邦众议院军事委员会“情报暨特种作战”小组副主席墨菲（Stephanie Murphy）率领的访问团，感谢他们在中国大陆持续军演后组团来台，展现美国国会对台湾坚若磐石的支持。

蔡英文强调，台湾不会屈服于胁迫之下，更要捍卫民主制度与方式；台湾也不会退缩，会更积极与民主伙伴深化合作，共同维护区域的和平及稳定。

她期待透过“台美21世纪贸易倡议”和美国洽签高标准的贸易协定，促进双方经贸发展，并签署“避免双重课税协定”（ADTA）。

墨菲致词时呼应蔡英文说法，并称美国国会应努力推动一个美台之间高标准的自由贸易协定，她个人非常希望在佛罗里达州的奥兰多看到鼎泰丰去开分店。墨菲是来自佛罗里达州的联邦众议员。

美国众议院议长佩洛西8月初访台后，大陆发动一连串军演示警，美国地方行政首长和国会议员虽仍络绎于途，大陆军机越过海峡中线行动也常态化。

根据台湾国防部星期四公布的新闻稿，迄傍晚五时止，侦获大陆解放军军机45架次，其中逾越海峡中线及其延伸线进入西南空域25架次，军舰七艘次，持续于台湾周边海空域活动。

台湾外交部表示，今年迄今已有七个美国会议员团、共28位联邦参、众议员（含九位参议员，19位众议员，分别为14位民主党、14位共和党）来访，充分展现美国国会对台湾不分党派的强力支持。

学者：美国政治人物来访 常伴商业或军事采购目的

不过，美国政治人物来访常常伴随商业或军事采购目的，也引起争议。今年4月访台的美国参议员格雷厄姆在总统府当面表示希望台湾采购波音787飞机，总统府翻译技巧性地“消音”，总统府和外交部斥责后来揭露此事的《联合报》“其心可议”。华航8月底决定采购24架总计1400亿元新台币（64亿新元）波音飞机。佩洛西访台时携子同行，也被质疑另有商业目的。

淡江大学外交与国际关系荣誉教授陈一新向《联合早报》表示，美国的政治团体和议员近来访台频率很密集，平均每个月一团，主要是台湾对美国政治人物几乎有求必应，过去多是议员助理团，现在是议员亲自来访，“大咖（台语，重要人物）可以争取台湾到当地去投资，小咖多少有些进帐，自然频繁到访”。

政治大学外交系副教授黄奎博指出，自从俄乌交战后，乌克兰和台湾被相提并论，台湾也成国际热点，美国议员密集访台，既可表示支持台湾，也有利在其选区宣传，故来访者有些是提出友台法案的人，有的是为了促进选区商业目的。

他观察到近一年多以来包括美国行政部门授权的访问团和议员访问团，来台前明显低调，显然美国也不太希望他们敲锣打鼓，造成两岸关系紧张。

墨菲是军事委员会“情报暨特种作战”小组副主席，但她在总统府直播的致词内容多聚焦于经济层面。

黄奎博认为，有些谈话事前会经过双方沟通，讲出对方期待的话，“有些敏感谈话不排除会被消音，或是在其他不公开的场合谈，军委会未提军事方面的合作，是比较奇怪”。

陈一新也说，经济当然也属于安全的一环，墨菲谈经济固然是比较正面的讯息，仍应观察是否有军事方面的谈话未被披露。