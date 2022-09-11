从香港机场出境过境 部分乘客无须体温筛查

（香港综合讯）在美国驻港澳总领事馆警示美国公民重新考虑是否要在香港机场转机后，香港宣布取消在其国际机场对部分乘客进行的体温筛查。

出境前往大陆及澳门 仍须量体温

香港特区政府是在星期五（9月9日）于新闻公报中宣布，从星期六（9月10日）开始，“经香港国际机场从香港出境或经香港过境前往海外地区或台湾的乘客将无须接受体温筛查”，抵港入境及离港出境前往中国大陆或澳门的乘客则仍须进行体温筛查。

此前一天，美国驻港澳总领馆发出公告，敦促美国公民避免在香港国际机场转机或离境，因为旅客会被检查体温，如果体温偏高，转机或登机的程序将中止，旅客会被带到医院接受冠病检测，如果检测呈阳性，将被送往香港政府隔离设施。

公告说，香港机场近日发生多起过境旅客被拒绝登机的个案，因为被测出体温过高，甚至有旅客在飞机上被带走。

但港府强调，这是在2020年2月疫情之初按世界卫生组织的建议在机场实施体温筛查的安排。

随着海外地区开始简化入境防控措施，国际旅游也逐渐恢复，港府今年6月1日已撤销过境乘客登上赴港航班前的检测要求。

港府透露，6月至8月期间过境香港机场的乘客超过18万5700人，当中10人出现发烧情况，其中五人的冠病检测结果呈阳性。

据彭博社报道，香港也放宽了适用于机组人员的三天酒店隔离检疫要求。

港府星期五在另一份新闻公报中说，根据新安排，“在往来海外地区或台湾客运航班上执勤的驻港机组人员，在抵港后须于香港国际机场进行‘检测待行’，取得核酸检测的阴性结果后可离开机场”。该安排也于星期六生效。

国泰航空行政总裁邓健荣对该消息和过去几个月香港放松旅行限制的一连串发展表示欢迎。他说：“这些变化使我们能够增加更多航班，建立并继续我们的复苏势头。”

此前一天，美国驻港澳总领馆发出公告，敦促美国公民避免在香港国际机场转机或离境，因为旅客会被检查体温，如果体温偏高，转机或登机的程序将中止，旅客会被带到医院接受冠病检测，如果检测呈阳性，将被送往香港政府隔离设施。