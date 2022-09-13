学者：疫情后将首度踏出国门 北京借习近平出访中亚宣告 二十大前元首外交恢复常态

冠病疫情大流行两年多后，中国国家主席习近平本周将首度踏出国门，出访哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。受访学者分析，北京将借此宣告在中共二十大前，恢复常态化元首外交。

中国外交部网站星期一（9月12日）发布通告，9月14日至16日，习近平将出席在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上海合作组织年度峰会，并应哈萨克斯坦总统托卡耶夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫邀请，对两国进行国事访问。

这是2020年冠病大流行后，习近平首度出访。他上一次出国是在2020年1月对缅甸进行国事访问，当时冠病疫情已在湖北武汉蔓延开来。当月下旬，武汉因疫情封城。

过去两年多，习近平绝大多数时候通过视频方式进行外交，但在2月北京冬奥会上，他接见了包括俄罗斯总统普京在内的多位外国领导人，那是冠病疫情大流行后，习近平首次与外国领导人面对面会晤。今年7月，习近平也在北京接待到访的印度尼西亚总统佐科。

中共将在10月16日召开第二十次全国代表大会（二十大）。外界之前预计，习近平会在二十大后出国，疫后首次出访可能落在11月于印尼峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会，而中、俄领导人与美国总统拜登届时在会上的互动，也格外引人关注。

至于为何上合峰会成为习近平疫后出访的首选，专门研究中国大陆外交政策的台湾大学政治学系主任张登及接受《联合早报》访问时分析，对北京而言，上合组织成员相较G20成员更稳定、可控，适合北京借此宣告，在中共二十大前，元首外交已恢复常态。

除了中国和俄罗斯，上合组织成员还包括印度和巴基斯坦，以及哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等中亚国家。《华尔街日报》上月引述中国官员说，习近平计划出访中亚释放出的信号是，希望与非美国盟友的国家建立更紧密的安全关系，以此作为对抗西方遏制中国的堡垒。

俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫本月7日向俄罗斯官媒塔斯社透露，习近平和普京将于上合峰会期间会晤。据俄罗斯卫星通讯社报道，普京8日在海参崴会见到访的中国全国人大常委会委员长栗战书时，也曾提及期待与习近平在上合峰会期间会晤。

学者：习普会晤 双方对乌战表态引关注

张登及指出，从栗战书访俄，到习近平将与普京举行年内第二次面对面会晤都能看出，在西方国家持续对俄制裁的同时，北京仍以委婉方式表达对俄罗斯的支持。他认为，接下来值得关注的是，这次“习普会晤”是否触及乌克兰战争课题，双方又将如何表态。

印度总理莫迪这次预计也将出席上合峰会。中印双方上周宣布，两军位于加南达坂一线部队从9月8日开始同步有计划组织脱离接触，并形容此举“有利于边境地区的和平与安宁”。

张登及说，若这次习近平与莫迪同样在上合峰会举行双边会晤，将释出中印关系改善的信号。