（北京综合讯）由于中国冠病疫情多点散发、各地政府倡导就地过节，今年中秋小长假，中国国内旅客量，较去年显著下降，未出现节日出行小高峰。

据中国文化和旅游部“文旅之声”公众号消息，经文化和旅游部数据中心测算，今年中秋假期国内旅游出游7340万9000人次，同比下降16.7%，仅为2019年同期的72.6%。

中国国内旅游收入则约为286.8亿元（人民币，约57.7亿新元），同比下降22.8%，仅为2019年同期的60.6%。

中国央视新闻引述中国交通部数据报道，9月10日至12日中秋假期期间，中国全国预计共发送旅客6695万7000人次，比2021中秋假期下降37.7%。其中，公路预计发送旅客4818万人次，比去年同期下降37.1%；水路预计发送旅客154万人次，同比下降14.9%。

中国民航局数据则显示，民航预计共运送旅客128万3000万人次，相比去年同期的309万3800人次下降近60%，更不及2019年疫情前约474万人次的三分之一。

中国官方坚持“动态清零”防疫政策，使首都北京、河南洛阳、安徽合肥、江苏南京等地官方，都倡导市民就地过中秋节及10月中国国庆节，预计旅游市场低迷将持续。