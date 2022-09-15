美参院审议台政策法白宫存疑虑 大陆国台办批严重违反一中原则

法案发起人、参院外委会主席梅嫩德斯预期，审议将达成目标；但对法案抱有疑虑的白宫，直到审议前仍持续与国会沟通。中国大陆国台办发言人朱凤莲则批评，此案严重违反“一中原则”。

历经两度推迟后，美国参议院外委会排定美东时间星期三（9月14日）下午审议《台湾政策法》法案。法案发起人、参院外委会主席梅嫩德斯预期，审议将达成目标；但对法案抱有疑虑的白宫，直到审议前仍持续与国会沟通。中国大陆国台办发言人朱凤莲则批评，此案严重违反“一中原则”。

根据美国白宫网站，白宫国安会战略沟通协调员柯比星期二（9月13日）在向媒体作简报时，被问到白宫对审议《台湾政策法》法案的疑虑。他表示，行政部门的立法团队正与国会议员讨论这项法案。但因法案仍在研拟，他不便多谈。

不过柯比强调，拜登政府一直在加深与台湾的往来和支持，9月2日也已宣布对台另一项超过10亿美元（14亿新元）的军售，让台湾有能力因应来自大陆的持续威胁。美国持续坚定致力于台湾自我防卫并推动这项进程。

《台湾政策法》法案由民主党籍的梅嫩德斯与美国参议院预算委员会共和党首席参议员格雷厄姆，在6月时共同提出。内容包含提供台湾45亿美元安全援助、指定台湾为“主要非北约盟友”、台湾驻美机构改称“台湾代表处”，并将美国在台协会台北办事处处长改称“代表”等，被视为对现行《台湾关系法》的重要调整。

不过，法案正式提交审议前，美国总统国家安全顾问沙利文在彭博新闻网9月8日播出的电视专访预告中透露，他7日曾与国会领袖会面谈论法案，并指法案部分内容能有效强化美国对台湾的安全协助，改善台湾安全，但部分内容“让我们有些担忧”。

据《联合报》报道，梅嫩德斯13日受访时则说，已就此案与行政部门举行各种对话，他预期审议将达成目标，“我认为我们明天（14日）会有一场强劲的跨党派表决案”。

彭博社14日则引述匿名拜登政府官员表示，这项立法将使得政策方向脱离总统的掌控。

根据《中国时报》发自北京的报道，对于美国参院排审《台湾政策法》法案，朱凤莲14日在大陆国台办例行记者会应询时表示，这严重违反国际关系基本准则、“一个中国”原则和三个中美联合公报规定。她并批评台湾执政的民进党，不择手段拉拢美国国会议员搞涉台议案，“台独图谋不会得逞”。

台湾成功大学政治学系教授王宏仁接受《联合早报》访问时分析，从先前众议院议长佩洛西执意访台，到这次参院外委会审议此案，都显示美国国会保有高度自主性。当前，白宫力所能及的，仅是与国会沟通，让法案部分文字调整得较为中性。

不过，一部议案若要送交美国总统签署成法，须在参众两院的相关委员会过关，并分别由两院全院通过文字相同的版本。

因此，王宏仁研判，即便法案在参院外委会通过，最后也可能无疾而终，或者解体，依据内容类别，分散到其他法案中，如军售内容纳入国防授权法等。

至于法案若以当前形式成法，王宏仁认为，这将释放美台“法理关系”更加确定的信息，北京势必会采取比佩洛西访台时“更加强烈的反应”。

在此之前，台湾媒体星期二（13日）曾引述外交消息报道，大陆驻美大使秦刚8月曾警告美方，若《台湾政策法》过关，中美关系将面临瓦解。