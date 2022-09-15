亚洲环球小姐选美比赛 台佳丽持青天白日旗被阻上台

代表台湾参加亚洲环球小姐选美比赛的佳丽高曼容，星期二（9月13日）在马来西亚槟城举行的“世界创新与科技大会”（2022 World Congress On Innovation & Technology，简称WCIT）开幕典礼上，因持青天白日满地红旗被阻止上台难过落泪。

台湾外交部星期三（9月14日）指责中国大陆蛮横打压台湾人民及民间活动，指示台湾驻马来西亚代表处向主办单位表达严正抗议。

WCIT由马来西亚电脑及多媒体业公会（National Tech Association of Malaysia）主办。主办方就此事向《星洲日报》作出回应时说：“主办方对此事深感遗憾。WCIT提供的是一个正面、尊重彼此的世界经济平台，鼓励商业合作和为大家创造投资机会。”

桃园市政府资讯科技局长余宛如当时代表桃园市政府参加WCIT，她在面簿写下事发过程。她表示，在开幕典礼上，台湾团眼尖看见代表台湾参赛的高曼容，都兴奋不已，准备要大声帮她加油，没想到轮到高上台时，高却被拉住，“一直到所有的佳丽都上台、挥舞着自己国家的国旗时，才得知在最后一刻因为中国的打压，大会不能让台湾佳丽上台”。

她向台媒指出，她录下整个过程，看着高曼容委屈落泪，台湾团除了上前安慰外，并大喊“台湾加油！Taiwan Go！”，要让在场的来宾知道台湾佳丽也有出席。后来他们去找主办单位抗议，主办方也表达歉意。

台湾外交部星期三发布新闻稿，对高曼容因大陆打压无法上台、难过落泪，至感不舍，同时强烈谴责大陆蛮横打压台湾人民及民间活动，并对主办单位屈服于大陆威慑所作的错误决定表达高度不满与遗憾。

外交部称，大陆施压马来西亚主办单位禁止高曼容手持青天白日满地红旗上台，甚至出手阻止她上台，凸显中国共产党极权政府持续以粗暴行径压迫台湾人民，并以悖离事实的谎言强行要求国际社会接受其片面主张。

外交部强调，“中华民国台湾”是主权独立的民主国家，台湾人民在国际上有权展示自己国家的旗帜、彰显对自己国家的认同。大陆蛮横打压的做法只会让台湾人民及国际社会更加厌恶。

（苏俊翔支援报道）