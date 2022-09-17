中俄关系不断加深 美国务院：世界各国应关切

对于中俄元首时隔七个月再度会晤，华盛顿星期四对不断深化的中俄关系表达关切，并强调世界每一个国家也应该对这种关系感到关切。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）星期四（9月16日）在吹风会上说，中俄关系的深化“不是几天、几周或几个月”的事情，而是已经很多年了。他也补充：“当然，我们看到这种关系越来越紧密了。”

中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京在参加上海合作组织峰会之际，于星期四在乌兹别克斯坦举行面对面会晤。中俄元首上一次是在今年2月初冬奥会开幕前在北京会面，中国官员之后形容，中俄关系“上不封顶”。

星期四的习普会是今年2月下旬俄乌战争爆发后，两人首次面对面会晤。据路透社报道，普京在会晤中表明，理解习近平对乌克兰局势的“疑问和关切”，但赞许中国领导人在冲突问题上“平衡”的立场。有分析认为，这代表普京间接承认，中国对俄乌战争感到不安。

对此，普莱斯在吹风会上说，普京承认习近平对乌克兰战争感到关切“令人惊讶（striking）”。他说：“中国有这样的关切不足为奇。普京总统会如此公开地承认这一点，让人有些好奇。”

俄乌战争爆发后，俄罗斯面对西方严厉制裁，俄军最近也在乌克兰战场遭遇重大挫折。与此同时，中国则因避开公开谴责俄罗斯入侵乌克兰，而遭到西方舆论批评。

普莱斯透露，美国得到的信息是俄罗斯曾寻求中国提供军事援助，而美方已向中国表明会密切关注，如果中国向俄罗斯提供军事援助或系统性地帮助俄罗斯规避制裁，将付出重大代价。他说：“我们没有看到北京有这么做。”

近几个月，北京通过间接方式向莫斯科提供支持，包括加大双边经贸往来、向俄罗斯采购能源等，但北京准备在支持莫斯科上走多远，答案并不明朗。

受访中国学者解读，从此次“习普会”的公开信息看，北京正采取空前谨慎的态度。

学者：担心卷入俄乌战事 中国领导人立场空前谨慎

中国人民大学国际关系教授时殷弘接受《联合早报》采访时说，由于俄罗斯在乌克兰战场上遭遇失败，加上俄罗斯非常明显寻求中国在军事上卷入的态势，中国领导人在这次会见中“表明了空前谨慎的立场”。

据他观察，中国官方就此次“习普会”发布的通告，是近年来最低调的。

今年2月的“习普会”结束后，新华社关于会见的通稿超过1800字。而今，新华社星期四晚发布的中俄元首会晤通稿全文不到700字，其中仅称“中方愿同俄方在涉及彼此核心利益问题上相互有力支持”，没有提到乌克兰战事。

今年6月15日中俄元首通话后，新华社在通稿中称，两国元首就乌克兰问题交换意见，并披露习近平对普京说，中方始终从乌克兰问题的历史经纬和是非曲直出发，独立自主作出判断。

前美国外交官、保守派智库保卫民主基金会高级中国研究员辛格尔顿（Craig Singleton）也向《华尔街日报》指出，中方的会议通报中未提到乌克兰，表明虽然俄军在乌攻势陷入停滞，北京也无意加强对俄罗斯的支持，

他说，中国有理由担心，对俄罗斯的持续支持已经严重损害中欧关系，以及中国与整个中亚的关系，大多数中亚国家都已公开表态反对普京的入侵行为。

时殷弘认为，中国仍把俄罗斯当成战略协作伙伴，也仍然重视中俄关系，甚至在显著增加从俄罗斯的能源进口，但中国从一开始就坚决不在军事上介入俄罗斯在乌克兰的战争，“这一立场现在可以说比以前更加坚定”。

（记者是《联合早报》北京特派员）