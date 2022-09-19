特稿：是消费报复还是表达政治诉求？ 港产片东山再起下半年票房纷报捷

香港电影业今年下半年出现复苏现象，尤其是港产电影的票房更是节节上升。影帝古天乐投资的香港首部科幻片《明日战记》，累积票房已冲破5800万港元，晋身“香港电影史上华语片十大票房”第七位。

近年深受疫情打击的香港电影行业，踏入今年下半年竟然有多部港产片大收旺场，甚至晋身香港的华语片票房十大。有受访学者就此分析，除了港人在防疫限制放松后出现“消费大报复”，另一个原因可能是《香港国安法》实施后，偏向本土理念的港人改用支持本土电影的婉转方式表达政治诉求。

曾经有一段日子被称为“东方好莱坞”的香港电影业，在今年下半年出现复苏现象，尤其是港产电影的票房更是节节上升。其中，影帝古天乐投资4.5亿港元（约8100万新元）、花了数年心血拍摄的香港首部科幻片《明日战记》，由8月25日上映至9月16日，累积票房已冲破5800万港元，打败《无间道》及《长江7号》等，晋身“香港电影史上华语片十大票房”第七位。

古天乐接受港媒访问时衷心感激影迷支持。他说：“坦白说，票房当然愈高愈好，证明香港可以有新的电影类型出现。但我最开心的是下半年有多部港产片都有好成绩，这是大家最想见到的。”

事实上，除了《明日战记》，近期多部港产片也陆续报捷。譬如，由陈咏燊执导，黄子华、张继聪、王菀之等人合演的《饭戏攻心》，原定在今年农历新年上映，但由于香港暴发第五波疫情，戏院关闭，延至9月7日才开映。该部电影首天票房有超过158万港元，成为今年港产喜剧片开映票房冠军，更创下香港开埠以来港产电影非假日周三开映最高票房。

据香港《明报》9月12日报道，《饭戏攻心》上映六天票房已破1500万港元，成绩理想，并成为今年最快打破1500万票房的港产喜剧片。

至于由吴君如监制、香港男子音乐组合Mirror成员吕爵安参演的《阖家辣》，在7月14日上映后，也在暑假档期大收3210万港元，成为暑期港产片王，并且位居香港暑假档期电影票房的第三位，成绩仅次于第一位的好莱坞片《雷神奇侠4爱与雷霆》及第二位的《迷你兵团2》。

由Mirror另外两名成员姜涛、柳应廷和影后毛舜筠主演的《阿妈有咗第二个》，在8月11日上映后，票房成绩也相当不俗，在暑假档期票房榜占据第五位，至今已有约3300万港元票房。

在香港从事电影发行工作10多年的资深电影人林云华接受《联合早报》访问时说，近来多部港产片在香港大受欢迎，相信和特区政府近年对电影业的支持不遗余力有关。她举例说，港府前几年推出“香港首部剧情电影计划”，扶持及培养新人导演和电影工作者，让业界涌现了许多新面孔导演。这些新晋导演没有上一代导演的传统包袱，拍摄的电影题材更加多元化和接地气，越来越受社会大众欢迎。

另外，全球疫情持续两年多，好莱坞和中国大陆拍摄的电影数量大减，在香港上映的片源比以前少。港产片由于竞争减少，也比较容易突围。

林云华说：“许多非港产片在疫情期间很难到香港宣传，加上港人去不了外国旅游，只能留在本土消费如看电影，这也为港产片创造了空间。”

学者：防疫限制放宽后 许多港人“消费大报复”

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时也认为，近来港产片在香港大收旺场和疫情有关。香港今年1月至4月暴发第五波疫情，港府勒令全港戏院停业。到了下半年，当局放宽防疫限制，电影院恢复营业，许多港人出现“消费大报复”，纷纷到电影院看电影，所以下半年上映的港产片票房收入都相当理想。

值得注意的是，近来在香港网络上经常可以看到许多网民发帖，呼吁港人入场支持港产片。以《明日战记》为例，该部港产科幻片早前在中国大陆票房失利后，包括不少政治立场亲民主派名人在內的网民纷纷在网上表示会购票入场，并呼吁港人也一起支持古天乐和《明日战记》，让外界知道香港也有能力做出国际水平的科幻片。

陈伟强指出，香港“黄丝”网民不约而同地发起撑《明日战记》行动，说明近来港产片受追捧的另一个原因可能和近年香港的政治氛围有关。《香港国安法》两年前实施后，支持本土的港人不敢直接表达政治诉求，部分人于是改用婉转的方式如支持本土电影以表达对目前政治局势的不满。

陈伟强以近年深受港人欢迎的Mirror为例说，Mirror成员都是“港产”，所以受到港人追捧。近来四部票房大收的港产片，就有两部是由Mirror成员主演。他认为，长远而言，北京政府应该反思对港政策，从民心方面着手解决香港问题。