建议勿与外国人肌肤接触防猴痘 中国流行病学家被斥有“恐外症”

（北京综合讯）中国高级卫生官员建议人们不要与外国人进行肌肤接触，以避免感染猴痘。这番言论在驻华外国群体中引爆争议，也被网民斥责为“排外主义”和“恐外症”。

中国疾控中心首席流行病学家吴尊友星期六（9月17日）在微博上提出“为了预防可能发生的猴痘感染，也作为我们日常健康生活方式的内容”的三个“不要”建议，包括不要同外国人发生肌肤直接接触、不要同近期（三周内）从境外回国的人发生肌肤接触，以及不要同陌生人发生肌肤接触。

称“7+3”隔离措施 有效防猴痘传入

他的第一条建议在网上引爆争议，不少网民通过转发这条微博斥责该建议“歧视”“排外”“反科学”，还有人反问“以后发生接触前要出示护照？”。也有在中国生活居住的外国网民指吴尊友的言论，伤害了在中国的外国人。

吴尊友在同一条微博长文中表示，中国为防止境外输入冠病病例而实施的“7+3”隔离措施，对防止猴痘传入也发挥重要作用，因为猴痘的潜伏期为五至21天，多为六至13天，隔离措施可以拦截住大部分境外输入的猴痘病例，但对于潜伏期超过七天的病例，就有可能流入社会。

重庆市上个星期五（9月16日）周五发现首例猴痘确诊病例。重庆市卫健委在其网站上声明，该病例正在定点医院进行集中隔离治疗，无社会面活动轨迹，疫情传播风险低。

另据彭博社报道，世界卫生组织的数据显示，在102个国家中，已有5万2000多人被诊断出猴痘，其中主要是男性，目前已致至少18人死亡。

猴痘通常通过密切接触传播，如接触受污染的物体或直接接触病毒造成的损伤（如脓包），没有证据说明传播与种族有关。