最轻监14年 最重无期徒刑 孙力军政治团伙三成员同日被判刑

邓恢林、龚道安和刘新云是首三名被公开宣判的孙力军政治团伙成员。三人同日被宣判，对官场发出强烈震慑力，也显示当局对公安系统——“刀把子”的清洗达成阶段性任务。

距离中共二十大不到一个月，去年曝光的“孙力军政治团伙”中的三名成员星期三（9月21日）同日被判刑，上海市原副市长、市公安局长龚道安被判无期徒刑；重庆市原副市长、公安局长邓恢林，以及山西省原副省长、省公安厅厅长刘新云分别被判有期徒刑15年和14年。

邓恢林、龚道安和刘新云是首三名被公开宣判的孙力军政治团伙成员。三人同日被宣判，对官场发出强烈震慑力，也显示当局对公安系统——“刀把子”的清洗达成阶段性任务。

中国官媒报道显示，邓恢林、龚道安和刘新云三人中，刑罚最重的龚道安，以受贿罪被判无期徒刑，剥夺政治权利终身，并且没收个人全部财产；邓恢林以受贿罪被判有期徒刑15年，被罚400万元（人民币，80万2300新元，下同）；刘新云则以受贿罪和滥用职权罪，被判执行有期徒刑14年，并罚金100万元。

这三名长期在法政系统任职的官员，都在中央电视台1月播出的反腐纪录片《零容忍》中，被点名为中国公安部原副部长孙力军政治团伙的成员。邓恢林、龚道安和刘新云分别在2020年6月、2020年8月和2021年4月落马。

中共中央纪委2021年9月在孙力军被开除党籍和公职的通报中，指孙力军“在党内大搞团团伙伙、拉帮结派、培植个人势力，形成利益集团，成伙作势控制要害部门，严重破坏党的团结统一，严重危害政治安全”。

《零容忍》也引述中纪委国家监委案件审理室副主任孙东升形容，孙力军案是“十九大以来查处的最严重案件之一”。

公开简历显示，龚道安是湖南人，仕途从湖北起步，2010年至2017年间，龚道安在主管技术侦查的公安部十二局担任副局长和局长。他在2017年6月出任上海市政府党组成员、市公安局党委书记、局长，半年后即当选为上海市副市长。

《零容忍》披露，龚道安曾帮助孙力军经营充实“小圈子”，并向孙力军推荐时任湖北省宜昌市公安局局长邓恢林。

邓恢林是湖北人，早期长期在湖北省内任职，2015年调入中央，先后担任中央政法委反分裂指导协调室负责人及中央政法委办公室主任兼反分裂指导协调室负责人，并在2017年7月调往重庆任职。

刘新云是山东人，在山东公安系统工作多年。他在2014年出任公安部网络安全保卫局局长兼国家网络与信息安全信息通报中心主任，2018年1月空降山西，任副省长、省公安厅厅长。

学者：二十大前部分结案 对官员有警示意味

法院审理查明，邓恢林、龚道安和刘新云过去20多年来，分别利用职务便利以及职权、地位形成的便利条件，为有关单位或个人提供帮助，包括职务提拔调整、子女入学、案件办理等。邓恢林直接或通过他人非法收受财物，共计折合4267万余元、龚道安共计折合7343万余元、刘新云共计折合1333万余元。

台湾淡江大学中国大陆研究所助理教授曾伟峯接受《联合早报》采访时分析，孙力军团伙案属于中共反腐的指标性案件，部分团员在二十大前结案，对中国官员有警示意味，提醒他们在二十大领导班子调整过程中，对自己的行为要更谨慎，同时也凸显中共将在二十大后继续推进反腐工作。

被官方点名为孙力军团伙成员的，还包括中共江苏省原政法委书记王立科、中国司法部原部长傅政华，以及中国国安部原纪委书记刘彦平，他们的案件仍在审理。孙力军受贿、操纵证券市场、非法持有枪支案今年7月8日开审后，判决尚未公布。

曾伟峯指出，孙力军的刑罚料将比龚道安的无期徒刑更重。目前省级官员的换届选举都已结束，曾伟峯预计，除非出现重大案件，否则中共在二十大之前料不会再出现反腐大动作。

（记者是《联合早报》北京特派员）