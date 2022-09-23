台湾三周后或入境免隔离及开放自由行

台湾官方评估本土冠病疫情在上周已达顶峰，若观察一周后疫情趋稳，有望在三周后的10月13日全面开放自由旅行，入境后免隔离。

我国旅客下周四 恢复免签入境台湾

台湾外交部领事事务局负责人受询时告诉《联合早报》，新加坡旅客在下周四（9月29日）就可恢复免签证入境台湾，在居家检疫三天和自主防疫四天后，就可自由旅行。

若疫情控制得宜，所有免签证和非免签证国家人民，都有望在10月13日免隔离入境，参加旅行团或单独到台湾自由行。

台湾在疫情暴发初期的2020年1月底封关，并对少数获准入境者进行严格隔离措施，边境封锁至今已长达两年八个月。

中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜星期四（22日）在防疫记者会表示，最近几天病例都比上周低，评估疫情高峰已出现在上周，但保守起见，再观察一周才确定进一步松绑。

台湾星期四新增4万2470起确诊病例、59人染疫死亡。截至9月22日，台湾累计613万2794人确诊、1万零702人染疫死亡，染疫死亡率达千分之1.74。这场世纪瘟疫已造成全球6亿人染疫、653万人死亡，全球平均染疫死亡率是1.05%。

台湾行政院当天早上开会后敲定两阶段解封日期，王必胜随后说明，9月29日实施第一阶段开放，全面恢复包括新加坡在内的互惠免签证入境措施，同时维持“3＋4”（三天居家检疫和四天自主防疫）。前三天居家检疫也从“一人一户”放宽为“一人一室”，入境时则取消唾液PCR采检，改为提供四剂公费快筛试剂。

一人一户，是指每一户只允许一人居家检疫；一人一室，则是指如果有单独的浴室，每个房间可让一人隔离检疫。

王必胜说，再观察一周后，只要疫情没有急剧升温，10月13日就可实施第二阶段解封，将入境检疫改为“0＋7”（入境第一天是0，另加7天自主防疫）。

只要旅客入境后无症状，都可免居家隔离，也可搭公共交通工具离开机场。台湾也将让所有非免签证国家的人民申请社会访问和观光签证入境，并取消所有旅行团限团令，让民众组团出游，也让旅行团入境。

台湾即将开放边境的消息传出后，各航空公司立马增加飞台航班。以酷航为例，2020年疫情前在台湾每周营运68班，10月底起将恢复近半至每周33班，为台湾解封后的旅游需求做好准备。

世新大学观光学系副教授陈家瑜接受《联合早报》采访时点评，台湾封关两年八个月后解封，加上新台币近期贬值，来台旅客估计相对更多，无论航班或客房的需求都可能大于供应，旅客将面对涨价问题。

她也指出，台湾仍要求佩戴口罩，日后才分阶段解除口罩令，欧美旅客可能很难适应，甚至排斥或出现违规的脱序行为。

陈家瑜观察，从已解封开放旅游好几个月的欧美与东南亚来看，旅客的行为和旅游趋势其实并没有显著改变。

“旅客就只是想回到疫情前无拘无束、自由自在的旅行方式，也没有一定要去哪里，但至少想去哪里都不受限。对旅客来说，这已经是最大的心灵解放。”

（记者是《联合早报》台北特派员）