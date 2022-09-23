傅政华和王立科被判死缓且终身监禁 学者：孙力军案很可能在二十大前宣判

新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦接受《联合早报》采访时分析，傅政华和王立科的判刑快、刑罚重，加上孙力军团伙几乎都在中共二十大前结案，这一定程度上是个政治决定。

继三名“孙力军政治团伙”成员同天被判刑后，受贿金额过亿的中国司法部原部长傅政华和中共江苏省原政法委书记王立科也在星期四（9月22日）结案；两人被判死缓，并且终身监禁，不得减刑和假释。

已开审的孙力军政治团伙成员案件两天内全部结案。受访学者分析，中国公安部原副部长孙力军的案件很可能在中共二十大前宣判。

中国官媒报道显示，吉林省长春市中级人民法院昨天相继对傅政华和王立科的案件公开宣判。傅政华的罪名为受贿和徇私枉法，王立科则涉及受贿、行贿、包庇、纵容黑社会性质组织，以及伪造身份证件。

两人都被判执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产；在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。这意味着，现年67岁的傅政华和现年58岁的王立科，只能在监禁中度过余生。

傅政华是孙力军政治团伙中唯一的正部级官员。他是河北滦县人，出身公安系统，任北京公安局长期间曾因扫荡“天上人间”等知名夜店名噪一时。他后来担任中国公安部常务副部长，在政法系统颇具影响力。

傅政华在2021年10月担任全国政协社会和法制委员会副主任期间被调查，今年3月被“双开”（开除中共党籍和公职），并在7月被起诉。傅政华被双开的通报指他“政治野心极度膨胀，政治品行极为卑劣”，其中罕见地使用了“危害党的集中统一”的表述。

王立科早年长期在辽宁省公安系统工作，2013年跨省到江苏任职省公安厅厅长，2015年任江苏省委常委、省委政法委书记。

他是在2020年10月主动投案，2021年9月被双开，今年6月开审。中纪委在双开通报中指王立科“严重破坏任职地区政法系统特别是公安系统的政治生态”。

经法院审理查明，傅政华和王立科分别在2005年至2021年，以及1993年至2020年间，利用职务上的便利，以及职权或者地位形成的便利条件，为有关单位和个人提供帮助，包括职务调整和案件处理。傅政华本人直接或者通过其亲属非法收受财物，共计折合1亿1700万余元人民币（约2300万新元），王立科共计折合4亿4000余元人民币。

法院也指王立科为谋求本人及他人职务晋升等不正当利益，先后多次向孙力军等人行贿共计9731万余元人民币。

另一正部级官员中共陕西省委原书记赵正永去年7月同样被判死缓，且终身监禁、不得减刑、假释。他的受贿金额超过7亿元，比傅政华和王立科还多。赵正永在2019年1月被调查，2020年7月被判刑，相隔约18个月。与赵正永相比，傅政华案件的审判时间明显较快，傅政华和王立科两人的刑罚也较重。

中央电视台1月播出的反腐纪录片《零容忍》曾引述中纪委国家监委案件审理室副主任孙东升形容，孙力军案是“十九大以来查处的最严重案件之一”。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦接受《联合早报》采访时分析，傅政华和王立科的判刑快、刑罚重，加上孙力军团伙几乎都在中共二十大前结案，这一定程度上是个政治决定，并且是按照他们有没有政治野心去处理的，部分原因是为二十大加强中共党领导核心的掌控力做准备。

目前被点名为孙力军团伙的成员中，仅剩本月初被捕的中国国安部原纪委书记刘彦平案件尚未开审。孙力军受贿、操纵证券市场、非法持有枪支案今年7月8日开审后，判决也尚未公布。

陆曦预计，孙力军的案件很可能会在二十大前判刑，若孙力军的案件不判刑，那意味着案件尚未了结，背后还可能牵涉其他人物。

（记者是《联合早报》北京特派员）