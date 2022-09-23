经济差消费减 港冒出许多“两餸饭”廉价餐厅

（香港法新电）香港经济受反修例运动和冠病疫情连番重创，迟迟无法重振。随着个人消费下降，当地冒出许多售卖廉价“两餸饭”的餐厅，尤其受工薪阶层和白领打工族欢迎。

“餸”是广东话，就是菜肴的意思，两餸饭就是两菜一饭的饭盒。

港人对两餸饭需求激增，让陈凯迪成了两家餐厅的老板娘。此前，她因疫情关系才转做外卖生意。她现在每天能卖出2000到3000个饭盒，每盒价格约为48港元（下同，约8.70新元）。

两餸饭饭盒介于25港元至80港元，视菜色和餐厅地点而定，有时还会附送饮料或汤品。

很多因素让两餸饭成为港人每日饮食的标配。

2019年持续数月的反修例抗争让游客望而却步，导致香港经济陷入衰退，超过两年半的严格防疫措施再次将香港推入负增长。

香港财政司司长陈茂波星期四（9月22日）警告，今年香港经济负增长的“机会非常高”，同时财政赤字预计将飙升至1000亿港元。

冠域商业及经济研究中心主任关焯照说，两餸饭热潮与2008年金融危机期间一元店冒出的情况类似。他说，当经济不好导致人们信心大跌时，消费也跟着减少。

香港中文大学经济学家古纪达说，消费者的观念已经改变，两餸饭不再被视为较低收入群体的选择。

香港使用的二维码系统不让未接种疫苗者进入大多数公共场所，两餸饭在未接种疫苗的群体中也很受欢迎，因为可以打包带走吃。

68岁的退休人士格蕾丝（音译）说，她为此改吃两餸饭，并觉得两餸饭很吸引人，“好像在吃自助餐”。

一个在2021年底在面簿创建分享两餸饭信息的小组，已经有8.8万名成员。

到了2022年，分享两餸饭信息小组共发现150家全新的餐厅。另一份网络地图则列出超过440家“两餸饭”餐厅。