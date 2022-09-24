王毅：美国插手纵容下滋生蔓延 台独“灰犀牛”威胁大须坚决制止

中美外长时隔逾两个月在纽约举行面对面会晤前夕，中国国务委员兼外长王毅于当地发表演讲，形容台独是一头破坏力极强的“灰犀牛”，并指台独是在美国的插手和纵容下滋生蔓延，应当坚决制止。

受访两岸学者指出，灰犀牛过去通常被中国官方用于代指金融风险，套用在台独则尚属首次，表明北京可能担心这项风险一旦爆发将容易失控，并在台海造成灾难。学者也评估王毅演讲中对美国释放一定善意，可能试图为中美元首11月会晤前铺路并扫除部分障碍。

据中国外交部官网发布的消息，本周赴纽约出席联合国大会的王毅星期四（9月22日）在美国亚洲协会发表演讲，当中聚焦中美关系及台湾问题。王毅指出，中美关系这几年来徘徊在建交后的低谷，台湾问题则越来越成为中美关系的最大风险；处理不好，很可能对两国关系造成颠覆性破坏。

王毅指出，台独正是在美国的插手和纵容下滋生蔓延，对台海和平稳定构成最大威胁，“‘台独’这头破坏力极强的‘灰犀牛’正在向我们冲来，应当予以坚决制止”。

中国官方过去多次使用“灰犀牛”来指代极有可能发生，影响巨大，但被忽视的金融风险，包括房地产泡沫、地方政府债务等。

王毅演讲中也重申中国大陆始终以最大诚意，尽最大努力追求和平统一，但绝不会容忍任何分裂国家的活动，“我们保留采取一切必要措施的选项”。他指出，正如美国不会允许夏威夷被分裂出去一样，既然台湾是中国的一部分，大陆就有权利维护国家的统一。

台学者：点出美对台问题 行事莽撞不够克制恐失控

台湾淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新接受《联合早报》采访时指出，北京这是头一次以灰犀牛代指台独，“灰犀牛就是说（危机）一旦爆发起来不容易控制……会造成灾难”。他认为，王毅批评美国插手纵容台独，是在刻意点出美国在台海问题上行事莽撞且不够克制，让事态容易滑向失控，同时也表示中国的忍耐有限，并要求美国悬崖勒马。

不愿具名的大陆外交学者受访时则评估，台湾问题暂时不至于升级成冲击区域安全的灰犀牛事件。该学者分析，中美目前在台海问题上时有冲动但基本保持克制；台湾本岛的台独势力目前则处于弱势且“翻不起多大的浪”，同时也还未真正走向无法回头之路。

王毅演讲中也重申对美国的诸多不满，指责美国炮制“民主对抗威权”叙事、把中国定义为“最主要对手”和“最严峻长期挑战”，以及持续对华贸易战。他说：“美方不能一方面损害着中方核心利益，一方面又要求中方无条件合作。”

王毅演讲未批评 拜登承诺协防台湾言论

但王毅演讲中不仅未批评美国总统拜登上周末在电视专访中承诺协防台湾的言论，还强调中美元首都认为中美关系只能搞好不能搞坏，都认为中美不应该冲突对抗。他并指美方的团队“似乎拿了两套乐谱，并没有把领导人稳定双边关系的政治意愿转化为合乎逻辑的政策”。

王毅美东时间星期五（9月23日）预计将与美国国务卿布林肯会面，这是今年7月峇厘岛之后两人首次面对面会晤。美国国务院官网星期四发声明，称此次会面是双方维持沟通渠道和负责任管理竞争作出努力的一部分。

中国人民大学国际关系学院教授成晓河受访时说，中美双方目前都希望两国元首11月会见，王毅演讲中展现对拜登的温和态度，旨在与布林肯会见前“创造比较好的氛围，释放一点善意”。他预期，中美外长

（记者是《联合早报》重庆特派员）