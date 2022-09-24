孙力军被判死缓终身监禁 学者：政法整顿二十大前收尾

所有被官方点名，并已开审的“孙力军政治团伙”成员案件，过去两天都已结案。受访学者分析，孙力军被判刑标志着2021年2月正式启动的全国政法队伍教育整顿工作已在中共二十大前收尾。

“孙力军政治团伙”相关案件连续第三天宣判，核心人物、中国公安部原副部长孙力军被判死缓，并且终身监禁，不得减刑和假释。

所有被官方点名，并已开审的“孙力军政治团伙”成员案件，过去两天都已结案。受访学者分析，孙力军被判刑标志着2021年2月正式启动的全国政法队伍教育整顿工作已在中共二十大前收尾。

据中国官媒报道，吉林省长春市中级人民法院星期五（9月23日）就孙力军受贿、操纵证券市场、非法持有枪支案公开宣判。

法院决定对孙力军执行死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产，在死刑缓期执行两年期满依法减为无期徒刑，终身监禁，不得减刑、假释。这意味着，现年53岁的孙力军会在监禁中度过余生。

中共中央机关报《人民日报》9月23日，就孙力军政治团伙案发表评论，强调党内“决不允许搞小山头、小团伙、小圈子，决不允许自行其是、各自为政”，不论谁在党纪国法上出问题，党纪国法决不饶恕。“对那些在党内搞政治团伙、小圈子、利益集团的人，毫不手软、坚决查处。”

中国央视今年1月播出的反腐纪录片《零容忍》引述中纪委国家监委案件审理室副主任孙东升形容，孙力军案是“十九大以来查处的最严重案件之一”。

孙力军在2020年4月落马、2021年9月被“双开”（开除党籍和公职)。中纪委在双开通报中，指控孙力军的用词空前严厉，指他“政治野心极度膨胀，政治品质极为恶劣”，在党内大搞团团伙伙、拉帮结派、培植个人势力，形成利益集团，成伙作势控制要害部门，“严重破坏党的团结统一，严重危害政治安全”。

孙力军落马前仕途顺遂，他原是公安部最年轻的副部长，曾以公安部办公厅副主任身份辅佐公安部原部长孟建柱，孟建柱后来担任中共政治局委员、中央政法委书记。

2018年3月，孙力军升任公安部副部长后，在部领导班子中位列第八，分管治安工作。

坚决彻底肃清孙立军遗毒

六名被官方点名为“孙力军政治团伙”成员的落马官员中，已有五人的案件在21日和22日密集宣判。他们是上海市原副市长、市公安局原局长龚道安，重庆市原副市长、市公安局原局长邓恢林，山西省原副省长、省公安厅原厅长刘新云，中国司法部原部长傅政华，以及中共江苏省原政法委书记王立科。

受贿金额过亿的傅政华和王立科同样被判死缓，并且终身监禁，不得减刑和假释。

目前仅剩本月初被捕的中国国安部原纪委书记刘彦平案件尚未开审。

孙力军的受贿金额，比其团伙成员高出许多。法院指孙力军在2001年至2020年4月间，利用职务上的便利，以及职权、地位形成的便利条件，为有关单位或个人在企业经营、职务调整、案件办理等事项上提供帮助，直接或通过他人非法收受财物，共计折合6.46亿元人民币（约1.29亿新元）。

时任公安部中共党委书记、常务副部长王小洪，今年1月在中国公安机关召开的肃清“孙力军政治团伙”流毒影响专题会议强调，要“坚决彻底肃清孙力军政治团伙流毒影响，彻底清除涉及孙力军政治团伙的隐患后患”。

台湾开南大学人文社会学院副院长张执中接受《联合早报》访问时分析，孙力军案的结案，显示全国政法队伍教育整顿已在二十大前收尾；随着孙力军团伙案中第一批最重要的成员定案，官方下阶段将专注于清除孙力军团伙的遗毒。