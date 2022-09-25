美国国务卿布林肯和中国国务委员兼外长王毅举行美国众议院议长佩洛西访台后首次会谈。布林肯强调，维护台海和平稳定对区域和全球安全与繁荣至关重要；王毅则指美国对台湾问题发出了“十分错误和危险的信号”，并敦促美国“干干净净重申一个中国政策”。

受访学者分析，中美正在重启双方的交流，但两国关系尚未从台海危机中恢复，中美元首能否在11月达成首次面对面会晤仍是未知数。

布林肯和王毅星期五（9月23日）于美国纽约举行的第77届联合国大会场边举行会谈。路透社引述美国官员报道，布林肯和王毅在90分钟的会谈中聚焦台湾议题。

这是布林肯和王毅在8月初台海危机发酵后，首次举行面对面会谈。布林肯和王毅上一次会面是在7月9日、印尼峇厘岛的二十国集团（G20）外长会议后。

两人8月5日都出席了于柬埔寨金边举行的第12届东亚峰会外长会议，但双方当时并未举行会谈。

佩洛西今年8月初访台后，中国人民解放军展开大规模“锁台”军演行动，令台海局势迅速升温。

美国国务院在声明中，指布林肯讨论了两国维持开放沟通渠道，并且负责任地管控中美关系的必要性，在关系紧张的时候尤其如此。

致力维持台海和平稳定 布林肯：与美一中政策一致

布林肯重申，美国致力于维持台湾海峡的和平与稳定，这与美国长久以来的一中政策是一致的，并强调维护台海和平与稳定对区域和全球的安全与繁荣至关重要。

布林肯也表明，在两国利益相符的领域中，美国对中美合作保持开放。

美国总统拜登在美国哥伦比亚广播公司9月18日播出的采访中，第四度公开表示美国会派兵协防台湾，这是拜登迄今在台海用兵问题上最明确的表态。

根据中国外交部新闻稿，王毅指当前中美关系遭遇严重冲击，并呼吁美国推动两国关系“止跌回稳”。

王毅强调，台湾问题是中国“核心利益中的核心”。他批评，美国在台湾问题上对中国“是有明确政治承诺的”，但美国的行动却与此背道而驰，“企图破坏中国的主权和领土完整，阻挠中国的和平统一大业，搞所谓‘以台制华’，甚至公开声称要协防台湾，发出了十分错误和危险的信号”。

王毅敦促美国“原原本本回归中美三个联合公报和一个中国原则，干干净净重申一个中国政策，清清楚楚表明反对各种‘台独’分裂活动”。

外界普遍预计，中美两国元首可能在11月的G20峰会期间，举行拜登上任以来首次面对面会晤。

王毅呼吁美国“为双方恢复正常交往创造良好氛围”。中国外交部新闻稿也指王毅与布林肯认为“会晤是坦诚、建设性和重要的”，并“同意继续保持沟通”。

根据中美双方文告，布林肯和王毅也就乌克兰局势交换了意见。

学者：会谈显示双方交流未中断

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》访问时解读，会谈显示中美高层的沟通即便在紧张的局势下也没有中断，两国元首11月实现面对面会晤的可能性较大。

复旦大学美国研究中心主任吴心伯则认为，此次的多边场合为中美提供了恢复交流的机会，但接下来两国关系是否能有所修复仍有待观察。