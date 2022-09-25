澳门拟在11月恢复大陆赴澳 旅行团及电子签证

（香港综合电）澳门计划于11月重新让中国大陆旅行团入境，这将是近三年来的首次。

综合路透社、中通社报道，澳门特首贺一诚星期六（9月24日）上午在政府总部召开记者会宣布恢复停办三年的大陆赴澳旅行团以及恢复与大陆电子签证。预计两项措施需耗时一个月筹备，期望10月底至11月初落实。

大陆旅游团曾是澳门赌场的主要客源。但自2020年冠病疫情暴发后，澳门就实施了严格的边境管控，对作为当地经济命脉的博彩业影响巨大。

贺一诚说，中国大陆将首先开放四省一市——即广东省、浙江省、江苏省、福建省、上海市的赴澳旅行团，并以广东省为先，因广东省临近澳门特区，两地防疫沟通和机制亦较好。

他透露，相关措施将设有熔断机制，包括大陆旅客抵澳后一旦出现疫情将如何应对等均须向中央交代。他提到，若大陆某省市发生严重疫情，澳门就会停止该省市旅行团入境；若澳门发生疫情，亦有熔断机制也同时设有恢复机制，在一定天数后可恢复正常旅行团，毋须再申请，而有关机制需要两地防疫部门商讨。

贺一诚说，大陆旅客是澳门最重要客源，澳门防疫政策必须与大陆保持一致，维持“7+3”（即七天集中隔离医学观察＋三天居家健康监测），大陆才会恢复赴澳旅行团及电子签证。

对于香港9月26日起实行“0+3”，贺一诚回应说，每一地区将按照自身需求决定防疫政策，而澳门对香港旅客入境的隔离措施暂时没有改变，维持在“7+3”，否则将影响澳门居民赴大陆的检疫措施，澳门也没有条件作任何改变。

就在贺一诚作出上述宣布的前一天（9月23日），他向中共政治局常委、国务院副总理、中央港澳工作领导小组组长韩正汇报了澳门当前经济形势和有关工作情况。

据中新社报道，韩正当天下午在北京主持召开视频会议，研究支持澳门加快基础设施建设、推动经济适度多元发展有关工作，并听取了贺一诚的汇报。

韩正说，中央充分肯定贺一诚和特区政府的工作，全力支持澳门防控疫情、助企纾困、改善民生和推动经济适度多元发展，并呼吁澳门把横琴粤澳深度合作区打造成为促进澳门经济适度多元发展的新平台、便利澳门居民生活就业的新空间。