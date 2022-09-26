国家发改委原副主任宁吉喆呼吁 宏观政策应“积极作为”扩大需求

目前担任全国政协经济委员会副主任的宁吉喆在全球财富管理论坛2022秋季峰会上指出，当前国际国内环境存在五大不确定性，中国应以确定性的政策措施对冲不确定性因素的影响，“力争实现最好结果”。

中国经济迈入今年最后一个季度之际，国家发展和改革委员会原副主任宁吉喆呼吁宏观政策“积极作为”扩大需求、通过财政货币政策弥补社会需求不足。分析预计，在防疫措施不加码的前提下，最后一季宏观政策发力有望带动全年中国经济增长达到4％。

目前担任全国政协经济委员会副主任的宁吉喆，星期六（9月24日）在全球财富管理论坛2022秋季峰会上指出，当前国际国内环境存在五大不确定性，中国应以确定性的政策措施对冲不确定性因素的影响，“力争实现最好结果”。

宁吉喆进一步阐述，这五大不确定性指的是冠病疫情下全球经济走势存在不确定性；全球特别是发达经济体通胀存在不确定性；产业链、供应链跨境配置存在不确定性；粮食、能源、矿产等大宗商品价格存在不确定性；以及需求恢复和供给保障存在不确定性。

他建议通过五项确定性举措对冲相关影响，包括引导市场预期、依靠企业等市场主体实行逆周期投资经营、开拓网络通信、生物医药等新增长领域等。

其中，宁吉喆特别提到要加大政策力度，实施逆周期调节。他说，当前经济运行中周期性矛盾、结构性矛盾和体制性矛盾相互交织，经济持续下行带来的周期性问题，以及疫情阻碍增长的放大效应变成突出矛盾。

为此，宏观政策应当在扩大需求上积极作为，通过财政货币政策来有效弥补社会需求不足。要进一步落实今年来出台的一系列政策措施，并压实地方政府责任，推动经济运行尽快回归正常轨道。

宁吉喆强调，对于地方来说，处理好防疫与增长的关系十分重要，要尽最大努力恢复被疫情制约的聚集性、接触性、流动性消费，释放需求的巨大潜能。

他也补充，今年上半年外需对推动发展作用十分明显。剩余几个月里要保持经济运行在合理区间，需要促进外贸稳定增长，加大吸引外资力度，推动重大外资项目进一步落地。

尽管最新公布的8月份工业增加值、社会消费品零售总额等主要经济指标好于预期，显示中国经济出现复苏迹象，但70个大中城市新建商品房住宅销售价格创下七年来最大跌幅，持续低迷的楼市预计拖累经济复苏步伐。此外，中国各地疫情此起彼伏，也继续打击消费者信心。

分析：第四季楼市若回升 全年经济增幅有望达4％

中国首席经济学家论坛理事王军接受《联合早报》访问时分析，今年前三个季度，中国主要以扩大基础建设投资对冲经济下行压力。从第四季到明年，宏观政策可以从“稳楼市”和“促消费”两个着力点切入，通过扩大内需提振经济。

王军指出，中国楼市今年首三季销售均告负，若能灵活调整楼市政策，例如取消部分一线城市过于严格的限购政策，有望推动楼市销量尽快企稳回正，对稳增长能起到积极贡献。

随着全球衰退风险加剧，王军预计外需对中国经济的贡献会持续减弱。通过宏观政策发力稳定居民就业、提高居民收入，并拉动家电、汽车等大件商品消费，则有助于对冲外需回落的影响。

考虑到中国清零政策带来的增长压力等因素，亚洲开发银行上周将对中国全年经济增长预期从4％进一步下调到3.3％，远低于官方年初时定下的5.5％左右增长目标。

王军认为，配合上半年的基建投资，若第四季楼市销售能止跌回升，实现微弱正增长，全年经济增幅有望达到4％左右。“当然，这一切的前提是现有防疫措施不能进一步收紧。”

（记者是《联合早报》上海特派员）