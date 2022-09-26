王毅：只有实现统一 台海才能迎来持久和平

（纽约／台北综合讯）中国外交部长王毅在联合国大会上说，只有中国实现完全统一，台海才能真正迎来持久和平。他警告，任何试图阻挡中国统一大业的行径都必将“被历史车轮碾碎”。

据中国外交部官网消息，王毅星期六（9月24日）在纽约联合国总部出席第77届联合国大会一般性辩论时发表演讲重申，中国愿继续以最大诚意、尽最大努力实现两岸和平统一。他说，为达成这一目的，就必须以最坚定决心打击台独分裂活动，以最有力举措排除外部势力干涉。

王毅此前在星期五（9月23日）与美国国务卿布林肯的会谈中，批评美国在台湾问题上发出了“十分错误和危险的信号”，敦促美国“干干净净重申一个中国政策，清清楚楚表明反对各种‘台独’分裂活动”。

王毅在演讲中也说，只有依法坚决制止分裂，两岸和平统一才有现实基础；只有国家实现完全统一，台海才能真正迎来持久和平。

王毅也提及恢复中华人民共和国在联合国的合法席位、并驱逐台湾代表的联合国大会第2758号决议，强调该决议彻底封堵了任何人、任何国家企图制造“两个中国”或“一中一台”的任何空间。

台湾外交部谴责王毅“蓄意错误解释”联大第2758号决议，将其与“所谓‘一个中国原则’挂勾，图谋制造台湾隶属于中华人民共和国的假象”，遮掩北京近期在台海挑衅的作为。

台湾外交部官网星期天（9月25日）发布新闻稿称，该决议只处理了“中国在联合国的代表权”，全文只字未提台湾，不但未授权中华人民共和国在联合国体系代表台湾，更未提及台湾是中华人民共和国的一部分。

台湾外交部指责北京近期“不断升高对台军事恫吓”，却在联合国大会上声称爱好和平，并指“相关威胁性发言再度印证中国‘作贼喊抓贼’，是企图片面改变台海及区域和平稳定的一方。”

对于俄乌战争局势，王毅强调当务之急是劝和促谈，治本之策是照顾各方合理安全关切，构建均衡、有效、可持续的安全架构；他还呼吁各方抑制危机外溢效应，维护发展中国家正当权益。