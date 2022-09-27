称被诬蔑是蒋孝严外遇对象 前中国小姐张淑娟现身痛哭怒告周玉蔻诽谤

前中国小姐张淑娟遭台湾资深媒体人周玉蔻和蔡玉真污蔑是国民党台北市长候选人蒋万安的父亲、总统府前秘书长蒋孝严外遇对象后，星期一（9月26日）前往台北地检署对周、蔡提起加重诽谤罪告诉。她指责周玉蔻利用媒体力量毁人名节，并称一定会告到底。

距离年底的台湾“九合一”地方选举仅两个月，由于周玉蔻和执政的民进党关系密切，此事已对民进党选情产生负面影响。民进党台北市长候选人陈时中有意切割，但周玉蔻却表明“投给陈时中就是投给周玉蔻”；在野国民党和民众党则顺势为年底选举定调——“投给民进党就是投给周玉蔻”。

慈济执行长颜博文本月在一个访谈中提及蔡英文政府曾阻挡购买疫苗，引发轩然大波。周玉蔻指责慈济是“中共自己人”，蒋万安声援慈济后，周玉蔻公开喊话，要蒋孝严约束蒋万安言行，否则将公布1999年在晶华饭店开房间的往事。蒋万安霸气要求周冲着他来，不须波及家人。

周玉蔻连日在自己主持的电视节目中讨论此事，并公布张淑娟名字，收视率一路长虹。张淑娟决定星期一采取法律行动后，周玉蔻赶到台北地检署，欲当面道歉，但张淑娟隐而不见。

周玉蔻星期一在地检署门口开记者会，公开鞠躬致歉，称自己为了查证此事花了几年功夫找不到张，发言焦点仍环绕蒋孝严婚外情。周玉蔻也指控张淑娟被国民党台北市议员王鸿薇策动提告，一旁的王鸿薇则当面斥责周玉蔻是媒体败类。

张淑娟在周玉蔻离去后，哭着走至地检署。她表示，这10几天来媒体和网络不停霸凌她，令她萌生自杀念头，“这是天上掉下来一个大石头，整个砸毁一个女生的清白！”

张淑娟还说，台湾社会是正义和善良的，“你们任何颜色，我都爱你们，也希望你们爱护你们自己的中国小姐”。她还强调，绝对未如周所言和蒋孝严“滚床”，并喊话“周玉蔻小姐，你道歉是不够的！你利用媒体霸凌弱势，霸凌一个没有麦克风声音的人，这样子的新闻素质素养我真的觉得你不OK！”

张淑娟走出地检署时，周玉蔻突然现身要表达歉意，前者却如惊弓之鸟掉头就走，纵声大哭。

陈时中过去两年多担任中央流行疫情指挥官期间，接受周玉蔻专访多达12次，关系匪浅。周玉蔻抹黑慈济和张淑娟的风波连带拖累陈时中选情。陈时中星期天（9月25日）受访时刻意和周玉蔻切割称：“我跟周玉蔻一点私交都没有。”

但周玉蔻强调，投票给陈时中就是投给周玉蔻，并再于面簿发文“我就是爱阿中”。对此，陈时中无奈解释，这不是男女情愫的爱，是人跟人互相尊重。

周玉蔻星期一专访民进党新竹市长候选人沈慧虹时，也无畏外界对她的负面观感，更进一步表态：“支持沈慧虹，就是支持（总统）蔡英文，就是支持周玉蔻。”