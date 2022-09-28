台地方选战进入反击抹黑法律攻防战 分析：民进党选情“跌而未崩”

台北市议员王鸿薇强调，选战主轴应是检验蒋万安的公共政策和当立委的表现，操作验DNA和父亲陈年婚外情，无非是要转移焦点，也是巩固基本盘的低级手段，目的是让人们不再关注民进党台北市长参选人陈时中任防疫指挥官时的防疫弊端。

台湾地方选举进入反击抹黑的法律攻防战，民众党新竹市长参选人高虹安正式提告杂志社造谣，国民党台北市长参选人蒋万安父亲23年前的婚外情女主角被乌龙爆料，则反噬其政治对手民进党籍陈时中选情。观察人士向本报评估，执政的民进党选情目前“跌而未崩”，各方胜负关键还是在争取年轻中间选民。

在新竹市民调领先的民众党参选人高虹安（右）星期二（9月27日）上午到台北地检署按铃控告《镜周刊》杂志社造谣抺黑，意图让她无法当选。（温伟中摄）

本月20日《镜周刊》称高虹安博士论文涉嫌抄袭，指她曾获任职的资策会补助赴美研修，论文却大量复制与其他研究员共同发表的研究案及论文，质疑她利用公家资源当成职涯跳板。

民调领先的高虹安星期二（9月27日）上午到台北地检署按铃控告《镜周刊》社长裴伟等人涉嫌加重诽谤和选罢法“意图使人不当选”，指杂志社“滥用第四权，甘做党媒”，北检已受理此案。《镜周刊》稍后发表强硬声明，坚称报道详实且经过查证，将反告高虹安涉诬告罪。

另一方面，69岁媒体人周玉蔻爆料揭发蒋万安父亲蒋孝严23年前婚外情的女主角身份，结果被后者提告。国民党星期二上午开记者会指周玉蔻严重违反新闻自律，呼吁全民到她任职的民视和台湾通讯传播委员会（NCC）的网站检举和申诉。

上述种种，反映出台湾地方选举的主轴，已从防疫与疫苗采购的公共卫生问题、执政者的施政弊端偏离。台湾将在今年11月26日举行“九合一”地方选举。

台北市议员王鸿薇在国民党记者会回答《联合早报》提问时指出，民进党因为施政不佳，无法正面讨论公共政策，就使用“泼粪方式”对付特定候选人。

对于另一资深媒体人黄清龙星期二表示，蒋经国究竟是否是蒋万安的祖父还须验DNA，王鸿薇反问：“要人家验DNA，是在演甄嬛传、宫廷戏，要滴血认亲吗？”

王鸿薇强调，选战主轴应是检验蒋万安的公共政策和当立委的表现，操作验DNA和父亲陈年婚外情，无非是要转移焦点，也是巩固基本盘的低级手段，目的是让人们不再关注民进党台北市长参选人陈时中任防疫指挥官时的防疫弊端。

时事评论员吴子嘉：年轻中间选民是关键

此前曾接受周玉蔻至少12次独家专访的陈时中，目前正受周玉蔻的争议言行和爆料拖累，台湾蓝营以“时指紧蔻”“玉时俱焚”“陈亡败蔻”等谐音成语讥讽两人关系，成为政坛笑话。不过，时事评论员、《美丽岛电子报》董事长吴子嘉向本报点评，目前民进党选情“跌而未崩”，陈时中落后“但还没挂”，剩下两个月变数还很多，擅打选战的民进党肯定会针对情势另辟蹊径求突破，或继续打“更脏更臭”的负面选战。

他认为，周玉蔻攻击蒋万安，巩固了蓝营选票和提高蓝绿仇恨值，却未必伤到绿营对陈时中和民进党的支持度。不过，这确实造成年轻和中间选民流失，导致陈时中在民调中落后，各党候选人目前都在努力争取年轻中间选民，这才是胜负关键。

吴子嘉分析，蒋万安的蓝营基本盘巩固后，在台北市的胜算最高，但陈时中若在绿营基本盘的基础上争取更多年轻人，并在选战最后一个月维持在民调第二名，把无党籍的黄珊珊挤到第三，就有机会形成“弃黄保陈”效应，反超蒋万安。

不过，吴子嘉也指出，《美丽岛电子报》最新出炉的国政民调显示，过半民众认为民进党政府在疫苗采购过程中可能涉及“贪腐和欲盖弥彰”，若在野党继续对此深挖痛打，民众不满情绪在今明年持续发酵，到时“可能让民进党丢掉政权”。