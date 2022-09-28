安徽舰舷号33号 预料近期入列海军执行台海任务

（香港综合讯）中国第三艘075型两栖攻击舰安徽舰的船体已刷上舷号33号，军事专家与军迷预测，安徽舰将会在近期正式入列海军，并在对台军事行动中执行任务。

近期不少军事爱好者在微博和微信等社交媒体上发出停泊在上海沪东中华造船厂码头的安徽舰图片，图中可见船体已刷上舷号33号。香港《南华早报》引述中国海军分析员李杰分析，这意味着它将很快入列海军服役，只是在等待官方的宣布。

截至目前，中国共有三艘075型两栖攻击舰，前两艘是舷号31号的海南舰和32号的广西舰，分别在去年4月和12月服役。

《南早》报道称，075型主要用于搭载武装直升机和垂直起降的无人机，其中安徽舰约可承载30架直升机、近1000名海军陆战队员、多艘两栖气垫船、作战坦克和装甲车。

中国大陆解放军近几个月来多次派遣无人机穿越台海中线、甚至飞过台湾本岛。高雄海军学院前海军教官陆立时称，这意味着解放军可能已开始为在075型两栖攻击舰上使用无人机，进行系统性测试。

消息指解放军拟建造 新型076型两栖攻击舰

他说，大陆是在测试台湾的反应，计算从台湾雷达系统发现解放军无人机，到台湾空军出动军机应处所需时间。大陆近期的行动，能为075型的舰载无人机提供宝贵数据。

另据熟悉中国大陆海军的不具名消息人士透露，解放军正计划建造新型的076型两栖攻击舰，可能是功能齐全、能搭载战机或固定翼无人机的战舰。

这名人士称，不同于配有防空和反舰导弹等强大武器的美军美利坚级两栖攻击舰，076型将采取低成本、易维护的设计，可能只专注于发射无人机和J-15等舰载机，为近海作战服务，075型和071型航母则负责两栖作战。