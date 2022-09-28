新总理梅洛尼曾发表对台友好言论 大陆促意大利充分认识台湾问题敏感性

受访学者评估，欧洲政治家今年以来屡屡触碰台湾议题，以图积累高人气和能见度，梅洛尼也不例外。不过，尽管中意关系未来大概率将面临倒退，学者预期梅洛尼不太可能将竞选语言转变成新政府的外交政策。

极右翼政党意大利兄弟党党魁梅洛尼将成为意大利首位女总理之际，她在竞选中曾表达对中国大陆强硬及对台湾友好的言论再次引发关注。中国外交部星期一（9月26日）呼吁新政府继续坚持积极务实的对华政策，同时也敦促意大利充分认识台湾问题的高度敏感性。

受访学者评估，欧洲政治家今年以来屡屡触碰台湾议题，以图积累高人气和能见度，在选举中主打传统价值牌的梅洛尼也不例外。不过，尽管中意关系未来大概率将面临倒退，学者预期梅洛尼不太可能将竞选语言转变成新政府的外交政策。

意大利星期天举行国会选举后，隔天揭晓99%选票的计票结果，显示意大利兄弟党得票率约为26％，成为议会第一大党。意大利兄弟党所属的中右翼政党联盟得票率约为44％，领先其他党派或党派联盟，意味着梅洛尼可能出任总理，并领导二战以来首个极右政府。

梅洛尼选前接受台媒采访时曾批评北京威胁台湾，称若胜选执政将强化与台湾的关系。她也表示将限制大陆在意大利和欧洲的扩张，同时无意继续参与“一带一路”倡议。意大利是唯一参与“一带一路”的七国集团成员，但由于来自欧美的巨大压力，叠加冠病疫情来袭，相关计划在意大利基本处于搁置状态。

梅洛尼今年7月也曾在推特上发布与台湾驻意代表李新颖的合影，并在配文称呼李新颖为“大使”，强调“永远站在自由和民主信仰者一边”。

中国驻意大利使馆发言人星期五（9月23日）发表声明，以不点名方式批评梅洛尼，对“借台湾问题说事、鼓噪对华强硬”的言论表达强烈不满和坚决反对。

中国外交部发言人汪文斌星期一在例行记者会上，敦促意大利相关人士充分认识台湾问题的高度敏感性，恪守一中原则，避免向“台独”分裂势力发出错误信号。

中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建接受《联合早报》访问时分析，梅洛尼及意大利兄弟党此次的选举策略是主打传统价值牌，同时利用“民主对抗威权”的叙事对中国展现强硬，以提高能见度和选民认同。

学者：梅洛尼上台后

会有更理性更平衡考虑

他评估，梅洛尼上台后将履新不同于党魁的角色岗位，并面临更复杂的考虑因素，相信在处理对华关系以及台湾问题上会有“更理性更平衡的考虑”。

中国人民大学欧盟研究中心主任、欧盟“让莫内”讲席教授王义桅受访时则分析，民粹的五星运动当年上台时也让北京一度感到担忧，但之后仍与中国就一带一路开展合作。他认为，梅洛尼作为民粹政治家竞选时也有可能“坏话说尽”，但上台后改善对华关系。

王义桅指出，意大利向来对华政策都比较灵活，目前还面临经济能源危机；欧洲同时也希望中国能在俄乌冲突上参与调停，中意之间仍有合作及改善关系的空间。

成都世通研究院副院长朱明受访时则评估，中意关系在梅洛尼上台后退步的可能性会更大，原因是两国在高端制造业的利益冲突越来越强。不过，意大利新政府目前可能须优先应对经济危机和俄乌战争等问题，处理对华关系将被摆在靠后位置。