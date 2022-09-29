立委公开录音档指蔡英文等人涉及核发“镜电视”执照 总统府和苏贞昌否认介入

台湾亲绿政党时代力量的立委陈椒华，星期二（9月27日）公布她宣称涉及“镜电视”股东裴伟的录音档，其中提及台湾总统蔡英文、行政院长苏贞昌及国家通讯传播委员会（NCC）主任委员陈耀祥，曾涉入这家卫星广播新闻台的执照申请过程。但总统府和苏贞昌都否认介入。

“镜电视”是台湾近10年来首家获准成立的卫星广播新闻台，其申请执照过程争议颇多，但仍在今年1月19日获NCC核发执照。

陈椒华星期二在立法院总质询时，公布据说是裴伟2021年12月17日于股东会说明镜电视申请执照过程的录音档。根据已曝光的三段录音档，裴伟在其中表示，他曾向蔡英文反应NCC无理取闹，蔡英文便指示苏贞昌尽速处理，苏向陈耀祥施压让镜电视拿到执照。民进党英系大将洪耀福也向陈耀祥表明“这是总统的旨意”，谁来做行政院长，这个案子都要过。

陈椒华询问苏贞昌对外界质疑府院高层政治力介入镜电视申照的看法，苏未正面回应。陈播放录音档内容，苏称与裴伟不熟，不能判断录音档内的男声是不是裴的声音

镜电视前董事长陈建平星期三证实，他也接获吹哨者提供的完整录音档，内容的确是他去年底以董事长身份担任主席的股东会完整经过，长度约两小时。他表示，未来因应各种法定程序需要，若法院和立法院须要调阅，他愿提出完整录音档。

裴伟随后发表声明，称他若真有通天本领可以施压总统府、行政院，镜电视从筹设到获得NCC许可不须耗时26个月，还附加严格条款。他理解陈建平遭撤换董事长的情绪与愤恨，但筹设过程真有不法与政治势力介入，何以陈建平当时没有任何表示？

裴伟还说，当日股东会仅进行20余分钟，几名股东留下来闲聊，陈建平与他的特助张寒青、财务长田富彰仍在场。他经由确切管道得知录音之人为田富彰，而陈椒华公开的录音内容经刻意剪辑，制造不实舆论，他将对田富彰提起相关民刑事告诉并求偿。

陈建平则再发声明与裴伟进行攻防，指自己取得的录音档并非来自田富彰，裴显然要移转问题焦点，毫无意义。

近日，与民进党关系匪浅的资深媒体人周玉蔻诬蔑前中国小姐张淑娟事件，已对民进党年底“九合一”选举产生不利影响，镜电视录音档内容若属实，负面冲击远甚前者。

朱立伦称是“国家级”丑闻 吁成立特别调查委

在野国民党主席朱立伦星期三在中常会表示，这是“国家级”的丑闻，蔡英文和苏贞昌公然关说媒体上架，这是很严重的事情；如果在其他国家，行政院长已经下台。

他呼吁立法院成立特别调查委员会，结合立委和专家学者、司法单位共同调查。

民众党立委蔡壁如也痛批，原来行政院和NCC等自今年初通过核发镜电视执照，一直到最近有八家有线电视系统申请把亲蓝的TVBS新闻台移出第55频道，要让亲绿的镜电视取而代之，难不成这是最后一块拼布？