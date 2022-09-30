台10月13日起全面开放旅客免隔离 只要快筛呈阴性 当天和隔天就可出门

入境旅客在七天自主防疫期间的住宿，仍以一人一室为原则，同一旅行团则可多人一室。据《联合早报》向疫情指挥中心进一步了解，以一家四口的旅客为例，若以自由行方式入境也可多人一室，不强制每间房间只能住一人。

台湾官方确认两周后在10月13日免除入境隔离，全面开放自由行和旅行团，实施“0+7”的七天自主防疫。自主防疫期间，只要快筛呈阴性，当天和隔天就可出门。

台湾行政院院长苏贞昌星期四（9月29日）宣布这项消息后，中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜在记者会解说相关细节。

行政院一周前（22日）宣布分两阶段实施边境解封，9月29日实施第一阶段开放，全面恢复互惠免签证入境措施，入境时取消唾液PCR采检，改为提供四剂公费快筛（ART，也称抗原快速检测）试剂，但仍维持“3＋4”的前三天居家检疫、后四天自主防疫。

在观察疫情一周后，指挥中心判定疫情数据虽有上升，但仍在高峰期后的高原期，染疫人数没超过前一周，因此如期在星期四扩大第二阶段的边境解封，改为入境免隔离的“0＋7”（入境第一天是0，另加七天自主防疫）。

在“0+7”期间，入境旅客都可在机场获得四剂免费的快筛；入境当天、自主防疫第一天和出现症状时须快筛，快筛呈阴性，当天和隔天就可出门。

台湾星期四新增4万4880起病例、53人染疫死亡，包括一名不曾接种疫苗的青少年心脏病患。截至9月29日，台湾累计641万7941人确诊、1万1003人染疫死亡，染疫死亡率达千分之1.71。全球已有6.2亿人染疫、655万人死亡，全球平均染疫死亡率是1.05%。

据官方说法，入境旅客在七天自主防疫期间的住宿，仍以一人一室为原则，同一旅行团则可多人一室。

据《联合早报》向疫情指挥中心进一步了解，以一家四口的旅客为例，若以自由行方式入境也可多人一室，不强制每间房间只能住一人。

在10月13日“0+7”防疫方案落实后，全台382家防疫旅馆的2万4000间客房也将随之退场，每一个房间可获一次性的5000元新台币（约226新元）补贴，机场防疫计程车司机补贴则维持至今年底。

台湾总统蔡英文下午在面簿发文说，台湾的防疫之战已进入最后阶段，要全力在后疫情时代“拚经济、拚复苏”，她已指示各部会做好准备，恢复台湾与国际的往来交流。

台湾外交部星期四也宣布，10月13日起开放非免签证国家以“一般性社会访问”和“观光”事由申请赴台签证，到时也将全面恢复签证便捷措施，正常签证办理流程。

何时恢复“小三通”受关注

另一方面，两岸“小三通”何时恢复，也继续引起各方关注。《金门日报》昨天在社论呼吁，边境解封“应同步小三通复航”，以加速两岸交流并促进和平。

2001年1月2日两岸实施“小三通”，在金门和厦门、马祖和马尾，进行“两门对开，两马先行”的直接通航、通商和通邮。据台湾内政部统计，自2001年至2022年2月底，经金马小三通入出境人数共计2204万8000人次。

冠病疫情暴发后，金门县政府原与大陆方面达致小三通“减班不停航”的共识；但后续疫情扩大，台湾行政院宣布在2020年2月10日暂停小三通至今。台湾交通部长王国材7月底曾公开说，一旦边境开放，“小三通就应该要开”。

金门县长杨镇浯9月13日率团拜访陆委会主委邱太三呼吁恢复小三通时，邱太三承诺会审慎评估并检视诉求，提到将以“冬至”（12月22日）为努力复航的目标。