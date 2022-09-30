中日邦交正常化50周年 习近平与岸田互致贺电

（北京／东京综合讯）中日邦交正常化50周年之际，中国国家主席习近平星期四（9月29日）与日本首相岸田文雄互致贺电。

习近平说，愿共同致力于构建契合新时代要求的中日关系，岸田则称，愿共同推动构筑具有建设性的、稳定的日中关系。

9月29日是中日建交50周年。据中国央视新闻报道，习近平在贺电中说，50年来，在两国政府和两国人民共同努力下，双方先后达成四个政治文件和一系列重要共识，各领域交流合作不断深化，给两国和两国人民带来重要福祉，也促进了地区乃至世界和平与发展。

习近平说，他高度重视中日关系发展，愿同岸田文雄首相一道，引领双方以邦交正常化50周年为契机，顺应潮流大势，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。

据日本共同社报道，岸田在贺电中说，日中关系面临诸多课题与难题，也蕴含可能性。他称邦交正常化是秉持战略思维和政治勇气，开辟了日中关系新的历史进程，强调开创日中关系新未来很重要。

岸田表示，日中两国对于地区和世界的和平与繁荣都责任重大，呼吁“构筑建设性、稳定的关系”。

中国国务院总理李克强同日也与岸田文雄互致贺电。

中日政治关系近年持续冷淡的背景下，两国并没有举行重大的外交仪式来纪念建交50周年的日子。

在北京，中国人民对外友好协会和中日友好协会星期四举办了中日邦交正常化50周年纪念招待会，全国人大常委会副委员长丁仲礼和日本驻华大使垂秀夫出席并致辞。

日本经济团体联合会（经团联）和日中友好团体在东京举行了纪念招待会。日方出席人士有前首相福田康夫、自民党前干事长二阶俊博，中方有驻日大使孔铉佑等人。岸田受经团联等邀请，但并未出席纪念活动。

近三年来，中日首脑一直没有面对面举行正式会谈。去年10月，习近平与岸田首次通电话时，岸田曾表示要以邦交正常化50年为契机，“构筑具有建设性的稳定的关系”。