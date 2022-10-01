【中国国庆特辑】潮流新生 文创涌动

经济增长带动购买力，人的品味也随着提升。从冰墩墩到景区雪糕，从故宫玩具到疫下“绿马”，放飞的想象力正渗透中国消费的不同方面。

2022年中国国庆，一起盘点近年出圈的中国文创产品，观察商业与情怀的中国式结合。

“冰墩墩”在北京冬奥会开幕式登场后一炮而红，衍生产品迅速脱销，形成“一墩难求”的火爆场面，这展现了中国文创市场的巨大潜力，也令这个新兴行业再度受到关注。（点击阅读全文）

文创雪糕是过去几年“舌尖上的文创”最吸引人的一张名片，深受中国年轻人追捧。虽比普通雪糕贵，但因为颜值高，文创雪糕成了众多景点、博物馆的“流量”担当。（点击阅读全文）

随着文创产业近些年来的高速发展，许多中国年轻人身边总会有几件文创产品；这些产品小到书签文具，大到服饰家居，涵盖了生活中衣食住行的方方面面。文创产品定价比同类别的普通产品偏高，但文创消费者无视无畏。（点击阅读全文）

早期的中国文创IP既来源于经典文艺作品，也衍生自反映时代的形象，它们融合了一时一地的精气神和当时中国生活的日常用品，本身也是一个时代的缩影。中国早期文创IP，你认得几个？（点击阅读全文）

“绿马”与代表核酸阴性的“绿码”谐音，尽管造型丑萌搞笑，但这匹绿马却制造出许多商机，在疫情乌云还未完全消散的现在，成就了“抗疫文创”。（点击阅读全文）

近年来，许多中国老字号品牌尝试通过跨界合作，将人们对它的认知从落伍陈旧翻新为当今流行潮牌。其中，推出多个联名产品的大白兔奶糖，就是一个成功案例。（点击阅读全文）