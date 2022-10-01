李克强：中国有信心有能力 确保经济运行在合理区间

中国总理李克强在国庆前夕表明，中国当前发展仍面临不少困难和挑战，但他强调“有信心有能力确保经济运行在合理区间”。

受冠病疫情和房地产市场低迷等拖累，今年前三季度中国经济面临巨大挑战，世界银行、亚洲开发银行等机构近期纷纷下调今明两年中国经济增长预期。

李克强星期五（9月30日）在中国国庆招待会上致辞时强调，要时不我待把稳经济各项政策有力有效落实到位，调动各方面积极性，集中精力办好自己的事，巩固经济回稳基础、力促回稳向上。他说，中国“有信心有能力确保经济运行在合理区间”。

李克强没有进一步说明“合理区间”的范围。中国今年初制定5.5％左右的全年经济增长目标，上半年的经济增速为2.5％。

在星期三（9月28日）召开的“稳经济大盘四季度工作推进会议”上，李克强评估第三季度经济总体恢复回稳，第四季度经济在全年份量最重，预期不少政策将在四季度发挥更大效能，暗示今年最后三个月将是中国经济复苏的关键期。

李克强将在明年3月的两会（全国人大、政协年会）卸下总理职务，这是他最后一次以总理身份在国庆招待会致辞。

他向包括众多驻华使节在内的近500名中外人士重申：“改革开放是中国的基本国策，是推动发展的根本动力。”

李克强承诺，中国将坚持社会主义市场经济改革方向，坚持“两个毫不动摇”；打造市场化法治化国际化营商环境；也会推进高水平对外开放，稳外贸稳外资，深化双边经贸合作。

在不到10分钟的简短致辞中，李克强还循例谈到港澳台问题。关于台湾问题，他强调“坚持一个中国原则和‘九二共识’，坚决反对‘台独’分裂和外部势力干涉，积极推动两岸关系和平发展、融合发展”。

距离中共二十大召开还有约两个星期，李克强形容，这是“迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会”。

中共总书记习近平，政治局常委栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正，国家副主席王岐山，以及一些在京的卸任高干都出席了这场一年一度的招待会。

原中共政治局委员、政法委书记孟建柱（中）出席9月30日举行的国庆招待会，坐在中央军委联合参谋部参谋长李作成（右）和原政治局委员李建国的中间。（央视新闻联播截屏）

中国央视新闻联播画面显示，卸任政治局委员、原政法委书记孟建柱也出席了活动。他身穿黑色西装，系着红色领带，坐在中央军委联合参谋部参谋长李作成和原政治局委员李建国两人之间。

过去两周来，一批反腐案件密集结案，其中包括涉及多名公安、政法系统高干的“孙力军政治团伙”案。

中国公安部原副部长孙力军9月23日被判死缓、终身监禁，不得减刑和假释。孙力军曾任职公安部办公厅副主任，当过时任公安部长孟建柱的秘书。

（记者是《联合早报》北京特派员）