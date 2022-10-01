台自制两栖船坞运输舰 “玉山” 交舰 蔡英文：唯有强化防卫才有真正和平

（高雄综合讯）台湾首次自制万吨级两栖船坞运输舰“玉山”，星期五（9月30日）正式交付台湾海军。

台湾总统蔡英文在交舰典礼上说，唯有强化自我防卫能力，才有真正的和平；让台湾军队有最好的装备捍卫国家，则是不变的政策和决心。

玉山舰舷号LPD-1401，全长153米，船宽23米，满载排水量1万600吨，最大船速21.5节，实测22.1节，是台湾国际造船股份有限公司（下称台船）接受委托，为台湾海军承造新型船坞运输舰，2019年5月开始建造，历时三年，星期五在高雄正式交舰。

综合《联合报》《自由时报》报道，蔡英文在交舰典礼致词时表示，对于中国大陆的军事威胁，唯有强化自我防卫能力，才有真正的和平；落实国防自主，让台湾军队有最好的装备捍卫国家，是不变的政策和决心。

她说，未来玉山舰平时可以执行离岛的物资补给，以及人员运送的任务；当灾害发生，也可以担当救灾和紧急医疗的工作；而在战时，更能编成特遣部队，进行两栖增援，是一艘可以具体展现海军“平时能救灾，战时能作战”的运输舰。

台船董事长郑文隆进一步指出，玉山舰在设计上具有载运登陆战车、登陆艇、直升机、弹药、物资及执行医疗救援等功能，并具有匿踪型外观、电磁脉冲防护、智慧型调水系统等特殊性能。

他也提到，玉山舰有完整的防空与对海面自卫作战能力，能长时间在外海独立进行两栖作战，执行增援、应援及归复离岛作战任务，并担任海上机动野战医院，未来将担负起南中国海及外岛运输主力。

据报道，玉山舰配备四座“海剑”二型防空导弹系统、一座MK-75 76mm快炮、两座MK-15方阵快炮，甲板可停放两架直升机，并装载LCU及LCM两栖登陆艇、AAV-7两栖突击车、重型车辆、悍马车等载具，搭载乘员673名官兵，预计2023年正式成军。