中国国产C919客机获颁型号合格证 分析：要获欧美适航证非常困难

中国军事评论员宋忠平接受《联合早报》采访时说，即便C919完全按照美国和欧洲的适航标准建造、在技术和安全上不存在问题，也很可能面临“政治歧视”，无法进入欧美市场。

中国国产大型客机C919获颁型号合格证，跨过向客户交付前最重要的一个门槛。受访分析人士指出，C919初期将主要用于国内航班，由于潜在的政治歧视，这款客机要在欧洲和北美获得适航证将非常困难。

意味着飞机拿到 进入民航市场“准入证”

中国民用航空局9月29日向中国商飞颁发C919飞机型号合格证，这是C919开始载客前须取得的最重要证书之一，意味着飞机拿到了进入民用航空市场的“准入证”。

中共总书记习近平星期五（9月30日）在北京人民大会堂会见C919大型客机项目团队代表，肯定研制任务取得阶段性成就。据新华社报道，习近平形容项目团队是“国家栋梁、英雄功臣”，并要求“充分发挥新型举国体制优势，坚持安全第一、质量第一”，“在关键核心技术攻关上取得更大突破”。

年底交付首架 先应付国内需求

据中国商飞官网介绍，C919客机最多可容纳168个座位，最长航程为5555公里；C919目前有28家客户，累计订单815架。

中国商飞将在今年底交付首架C919飞机。总部在上海的中国东方航空公司今年5月以每架6.53亿元（人民币，下同，1.31亿新元）引进四架C919飞机，预计将成为首家运营C919飞机的航空公司。

C919是中国首次按照国际通行适航标准自行研制的喷气式干线客机，在2007年立项，2015年11月完成总装下线，2017年5月C919完成首飞，之后进入试飞取证阶段。

中国研制C919客机，旨在向波音和空客在商用喷气式客机领域多年的垄断地位发起挑战。

中国军事评论员宋忠平接受《联合早报》采访时说，中国的几大航空公司下来预计会优先购买C919飞机，让这款客机在较短时间内拥有国内市场。

虽然标榜为国产飞机，但C919使用大量部件由外国供应商提供，包括飞机发动机、航空电子设备、控制系统、通信和起落架等。向中国商飞提供制造C919部件的外国企业有法国赛峰集团（Safran）、美国通用电气、霍尼韦尔（Honeywell）等。

航空咨询公司AeroDynamic Advisory驻美董事经理阿波拉菲亚（Richard Aboulafia）向路透社形容，C919飞机似乎是“过去那个中国与西方日益融合的时代的产物”“飞机表面上是中国产的，但实际上是由西方技术和系统助力”。

宋忠平指出，C919采用很多进口部件，一个原因是为了更好地面向国际市场；不过，即便C919完全按照美国和欧洲的适航标准建造、在技术和安全上不存在问题，也很可能面临“政治歧视”，无法进入欧美市场。

他认为，C919首先会满足国内市场需求，其次开拓第三世界国家，以此在国际市场争取更大竞争力。

一些航空业的业内人士则担忧，当前中国航空市场低迷的状态，并不利于新客机快速推广。

中国民航市场在严格的防疫政策下受到重创。民航局局长宋志勇7月在全国民航年中工作电视电话会议上指出，疫情前中国民航业连续11年盈利，2019年利润总额达549亿元，而疫情以来累计亏损近3000亿元。

今年上半年，中国民航运输生产跌入低谷，日航班量最低时只有2967班，仅为2019年同期17.8％；整体亏损达1089亿元，超过2020年和2021年全年的亏损额。