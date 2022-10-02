李家超：一国两制是港长期繁荣稳定最佳保障

（香港综合讯）中国“十一”国庆，李家超首次以香港特首身份在国庆酒会上致辞时说，一国两制为香港长期繁荣稳定，提供了最佳制度保障，香港抵御冲击时总有中国大陆作为坚强后盾。

香港多所大学和中小学在同天举行国庆升旗礼，台湾多位艺人欧阳娜娜、林志玲、杨丞琳等则表态转发中国大陆央视新闻“我爱你，中国”的图片。

据香港政府新闻网消息，李家超说，过去两年，中央颁布实施《香港国安法》，完善特区选举制度，落实“爱国者治港”，让香港由乱到治。他也说，香港现正经历由治及兴的关键期，他对香港的前景充满信心，因为香港拥有背靠中国大陆、联通世界的独特优势。

港府星期六早上在湾仔金紫荆广场举行国庆升旗仪式，李家超和三名前特首曾荫权、梁振英和林郑月娥均出席，唯独首任特首董建华，这是董建华连续第二年缺席国庆活动。

这也是香港2019年反修例运动后，国庆升旗仪式连续第四年不设立公众观礼区。港媒此前引述消息称，警方在“十一”国庆期间动员约7000至8000警力戒备，以防范突发事件。

香港警方在国庆期间，部署7000至8000警力戒备。（法新社）

另据明报新闻网报道，香港多所大学星期六举行升旗礼。在香港理工大学，律政司副司长张国钧、文化体育及旅游局长杨润雄、保安局长邓炳强、民政及青年事务局长麦美娟以及中联办教科部二级巡视员刘懋洲、惩教署长黄国兴等多名嘉宾出席升旗礼，有逾千人参与。香港理工大学在2019年的反修例运动期间，曾爆发激烈警民冲突。

香港教育局长蔡若莲出席教育界庆祝国庆73周年升旗礼致辞时表示，当局全方位、总动员推行国民教育，包括编制学与教资源，设立“国民教育一站通”学生自学平台。

另外，台湾艺人针对两岸事务表态，是不少两岸网民关注的焦点。据《联合报》报道，中国大陆央视新闻凌晨零点发布“庆祝中国成立73周年”微博，欧阳娜娜在该则贴文发布后的两分钟内率先转发，并写道：“祝福祖国繁荣昌盛，国泰民安。”

大陆演员陈晓的妻子陈妍希及大陆歌手李荣浩的妻子杨丞琳随后也分别发文“祝福祖国，繁荣昌盛”、“愿锦绣中华，繁荣富强！”演艺事业近年移往大陆发展的台湾艺人明星陈乔恩、汪东城、王大陆等也转发同则贴文。